Norweg Isak Andreas Langmo prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Zawodnik skoczył 146 m i otrzymał notę 141,9 pkt.

Tuż za nim plasuje się lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Austriak Stephan Embacher uzyskał 138,5 m i 134,3 pkt.

Trzecią pozycję zajmuje Słoweniec Domen Prevc, którego skok na 140 m został oceniony na 133,1 pkt.

Polacy w drugiej serii

Do kolejnej rundy awansowało dwóch reprezentantów Polski. Maciej Kot zajmuje 21. miejsce z wynikiem 128 m i notą 110,2 pkt.

Paweł Wąsek plasuje się na 23. pozycji, osiągając 126,5 m i 109,2 pkt.

Skoczkowie wyeliminowani z konkursu

Po pierwszej serii z rywalizacji odpadli:

34. Kacper Tomasiak - 119,5 m i 99,0 pkt

49. Jakub Wolny - 101 m i 55,2 pkt

50. Klemens Joniak - 84,5 m i 28,4 pkt