Ksiądz Rafał Główczyński ukarany przez salwatorianów. Zgromadzenie wydało komunikat

W sobotę 28 listopada władze Polskiej Prowincji Salwatorianów wydały oświadczenie w sprawie księdza Rafała Główczyńskiego, znanego w sieci jako "Ksiądz z osiedla". Przełożeni przekazali, że dzień wcześniej nałożyli na niego karę suspensy. W praktyce duchowny stracił możliwość sprawowania sakramentów i sakramentaliów, a więc nie może między innymi odprawiać mszy świętych ani nosić stroju duchownego i zakonnego.

(...) Mam zakaz odprawiania Mszy, spowiadania, noszenia habitu, koloratki ale wciąż jestem księdzem, więc można do mnie mówić Szczęść Boże - napisał "Ksiądz z osiedla".

Lista obostrzeń jest jednak znacznie dłuższa. Zgromadzenie zwróciło się do ordynariusza wrocławskiego o cofnięcie kapłanowi upoważnienia do spowiadania oraz głoszenia Słowa Bożego. Ksiądz Główczyński nie może też zamieszczać w sieci fotografii, na których widać go w sutannie, koloratce czy habicie.

Jak wynika z komunikatu, już 19 listopada przełożeni nałożyli na duchownego zakaz aktywności medialnej, obejmujący publikacje w mediach społecznościowych. Zabrano mu też prawo do organizowania zbiórek finansowych i udziału w nich oraz angażowania się w prowadzenie świeckich lokali i ośrodków. W ocenie władz zgromadzenia kapłan zignorował te polecenia. Bezpośrednią przyczyną suspensy był jego wpis z 27 listopada, w którym zrelacjonował przebieg rozmowy z zarządem prowincji.

Jednocześnie salwatorianie nakazali natychmiastowe wydalenie księdza z domu zakonnego w Trzebnicy i zabronili mu zamieszkania w innych placówkach zgromadzenia. Zaznaczyli przy tym, że kroki te nie mają charakteru ostatecznego, a duchowny wciąż ma otwartą drogę do powrotu do wspólnoty i posługi kapłańskiej.

Rafał Główczyński odpowiada przełożonym. "Wyrzucili mnie na ulicę"

Sam ksiądz Główczyński odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, publikując obszerny wpis ze swoją perspektywą. Duchowny przekazał, że oddał Bogu i zgromadzeniu najlepsze lata, po czym dostał zaledwie 24 godziny na wyprowadzkę z domu zakonnego.

Wyrzucili mnie na ulicę - napisał w sieci.

W swojej relacji cofnął się też do wydarzeń z początku miesiąca. Według niego 5 listopada odebrał pismo zakazujące mu występów w mediach, udostępniania korespondencji oraz prowadzenia akcji charytatywnych. Zaznaczył, że przełożeni nie odbierali od niego telefonów i nie odpisywali na wiadomości, co uniemożliwiło mu swobodne wyjaśnienie całej sprawy.

Kapłan tłumaczy, że publiczne zabranie głosu było dla niego sposobem na obronę dobrego imienia. Z jego opisu wynika, że po publikacji z 19 listopada dostał upomnienie kanoniczne i kolejną przestrogę przed konsekwencjami, a następny wpis w sieci przesądził o nałożeniu suspensy.

Duchowny nie zamierza jednak składać broni i zapowiedział już odwołanie do Rzymu, deklarując, że wciąż chce pełnić posługę kapłańską.

Zostałem księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy. Będę się odwoływał do Rzymu, bo kocham Kościół, kocham być księdzem, kocham moje Zgromadzenie! -napisał Rafał Główczyński.

Choć obecnie ma zakaz odprawiania mszy i spowiadania, podkreśla, że nadal czuje się księdzem i prosi swoich obserwatorów o modlitwę. Przekazał również, że wyrusza do domu rodzinnego, a po drodze zamierza odwiedzić Częstochowę, by pokłonić się mamie Maryi.

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