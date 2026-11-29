Norweg Johannes Hoesflot Klaebo wygrał w niedzielę w fińskiej Ruce bieg ze startu wspólnego na 20 kilometrów w zawodach Pucharu Świata. Zwycięstwo to pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej po trzech imprezach sezonu.

Dla norweskiego biegacza był to 114 pucharowy triumf, dzięki czemu wyrównał rekordowe osiągnięcie swojej rodaczki Marit Bjoergen, która zakończyła karierę w 2018 roku.

Klaebo wyprzedził na mecie czwórkę rodaków. Drugie miejsce zajął Emil Iversen ze stratą 0,2 sekundy, a trzeci był Harald Oestberg Amundsen, który stracił 0,5 sekundy.

Wyniki reprezentantów Polski. Sześciu Norwegów na czele klasyfikacji

Polscy biegacze uplasowali się na dalszych pozycjach. Na najlepszym miejscu bieg ukończył Dominik Bury, który był 28. ze stratą 10,1 sekundy do zwycięzcy.

Piotr Jarecki zajął 54. miejsce ze stratą 1.44,4.

Tomasz Wąsowicz był 73., tracąc 4.35,4.

Po otwierających sezon zawodach w Ruce Johannes Hoesflot Klaebo zgromadził 317 punktów.

Drugi jest jego rodak Lars Heggen z dorobkiem 254 punktów.

Trzecie miejsce zajmuje kolejny z reprezentantów Norwegii Martin Loewstroem Nyenget, który ma 190 punktów.

Biegacze z Norwegii zajmują sześć czołowych miejsc, a siódmy jest Gus Schumacher ze Stanów Zjednoczonych z wynikiem 154 punktów.