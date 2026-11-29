Tegoroczny Bal Fundacji TVN odbył się 28 listopada w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Na wydarzeniu pojawiła się plejada znanych nazwisk. Wśród gości byli m.in. Grażyna Torbicka, Magda Gessler, Monika Olejnik, Małgorzata Socha, Michał Żebrowski, Mikołaj Roznerski, Kinga Rusin i Martyna Wojciechowska. Większość postawiła na eleganckie suknie wieczorowe i klasyczne smokingi. Niektóre stylizacje spokojnie mogłyby pojawić się na hollywoodzkim czerwonym dywanie.

Anita Werner, Magda Gessler i Michał Żebrowski na Balu Fundacji TVN. Które pary pozowały razem?

Wśród licznych duetów przed fotoreporterami pozowali m.in. Anita Werner i Michał Kołodziejczyk. Dziennikarka miała na sobie długą suknię w odcieniu butelkowej zieleni, natomiast jej partner założył klasyczny czarny garnitur. Do wspólnych zdjęć pozowali też Olivier Janiak oraz Karolina Malinowska, przy czym modelka wystąpiła w połyskującej granatowej sukni z głębokim dekoltem i prześwitującymi rękawami.

Kolejną parą na wydarzeniu byli Magda Gessler i Waldemar Kozerawski. Restauratorka połączyła czarną, aksamitną suknię z piórami z białymi sneakersami i wyrazistą biżuterią, a jej partner postawił na wzorzysty smoking.

W gronie obecnych na balu małżeństw i par znaleźli się również Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą, Joanna Przetakiewicz z Rinke Rooyensem, a także Izabela Janachowska z mężem Krzysztofem Jabłońskim. Na wydarzenie przybyli ponadto Katarzyna Sokołowska z mężem, Dorota Soszyńska z partnerem, Joanna Kryńska z mężem, Magdalena Łucyan z mężem, Grzegorz Kajdanowicz z żoną oraz Michel Moran z partnerką Małgorzatą.

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Bal Fundacji TVN przyniósł ponad 5 milionów złotych. Na co trafią pieniądze?

Najważniejszym punktem wieczoru była zbiórka pieniędzy dla Fundacji TVN, a nie prezentowane stylizacje. Podczas tegorocznej edycji oficjalnie zgromadzono 5 milionów 270 tysięcy złotych, które organizatorzy przeznaczą na projekty wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Zdjęcia gwiazd oraz ich drugich połówek można zobaczyć w naszej galerii.

Magda Gessler szaleje na weselu