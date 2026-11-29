Pogoń Szczecin pokonała Lecha Poznań 3:0 w spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Do przerwy goście prowadzili 2:0, a wszystkie bramki w tym meczu zdobył Jordi Sanchez.

Zawodnik ten trafiał do siatki w 37., 45. oraz 83. minucie. Mecz obejrzało 32 820 widzów, a sędzią głównym był Piotr Lasyk z Bytomia.

Żółtą kartką w zespole z Poznania ukarany został Radosław Murawski. W drużynie ze Szczecina upomnienia otrzymali Jan Biegański oraz Attila Szalai.

Składy obu drużyn

Lech Poznań: Mateusz Lis - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Wojciech Mońka (15. Terry Yegbe), Michał Gurgul - Allahyar Sayyadmanesh (61. Robert Gumny), Radosław Murawski (71. Gustav Berggren), Luis Palma, Antoni Kozubal, Leo Bengtsson (46. Daniel Hakans) - Yannick Agnero (61. Wojciech Szymczak).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Hussein Ali, Dimitris Keramitsis, Attila Szalai, Paul Mukairu - Jan Biegański (66. Kellyn Acosta), Patryk Dziczek, Alessandro Riccio, Maciej Wojciechowski - Darko Czurlinow (66. Filip Cuić), Jordi Sanchez.