Udział w finale jest dla Marty Wiśniewskiej ukoronowaniem wielu tygodni intensywnych treningów oraz rywalizacji o miejsce w czołówce 19. edycji programu. Droga Mandaryny do tego etapu nie należała do łatwych, a bezpośrednio przed finałowym odcinkiem doznała ona bolesnej kontuzji żeber.

Dolegliwości nie skłoniły jednak uczestniczki do rezygnacji z walki o Kryształową Kulę. W trakcie prób Mandaryna wspomagała się specjalnym pasem, który podtrzymywał jej przeciążone żebra.

Wokalistka ma wsparcie w Michale Wiśniewskim, choć nie zasiądzie on na widowni w studiu „Tańca z gwiazdami”. Powodem jego nieobecności są zaplanowane wcześniej obowiązki zawodowe – tego wieczoru muzyk gra koncert, ale zamierza w tym czasie oglądać finałowe występy Mandaryny.

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Michał Wiśniewski obejrzy „Taniec z gwiazdami” na scenie. Przerwie własny koncert

W rozmowie z „Faktem” Michał Wiśniewski wyjawił, że na czas występu będzie miał włączony telewizor pozwalający na bieżąco śledzić zmagania Marty.

„Ja mam na scenie rozłożony telewizor i będę oglądał program. Mało tego, przerywam koncert i mówię: "Proszę państwa, teraz oglądam!"” – zapowiedział Wiśniewski.

Lider zespołu Ich Troje wspomniał również o Krystianie Rzymkiewiczu, który partneruje Mandarynie na parkiecie. W ocenie Wiśniewskiego tancerz miał ogromny wkład w doprowadzenie uczestniczki do finału.

Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Helena Englert Dominik Rupiński Mandaryna Izabela Kuna

Michał Wiśniewski chwali Krystiana Rzymkiewicza. Docenia pracę partnera Mandaryny

Piosenkarz zaznaczył, że na sukces taneczny Mandaryny złożyła się także ciężka praca jej partnera. Wiśniewski chwalił tancerza i zwrócił uwagę na to, jak istotne były jego zaangażowanie oraz wsparcie okazywane Marcie na treningach.

„Wszyscy pytają o Mandarynę, ale bardzo ważny jest też Krystian. Włożył w Martę mnóstwo pracy, energii i zaangażowania. Bardzo ją podniósł na duchu. Warto pamiętać, że bez niego nie byłoby tego wyniku. Trafili na siebie idealnie” – podkreślił muzyk.

W Polsacie finał 19. edycji „Tańca z gwiazdami” zostanie przeprowadzony według zmienionych zasad. W decydującym odcinku na parkiecie nie zaprezentują się pary, które odpadły z show na wcześniejszych etapach.

Oprócz Mandaryny do walki o Kryształową Kulę staną:

Iza Kuna

Helena Englert

Dominik Rupiński

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