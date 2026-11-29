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Udział w finale jest dla Marty Wiśniewskiej ukoronowaniem wielu tygodni intensywnych treningów oraz rywalizacji o miejsce w czołówce 19. edycji programu. Droga Mandaryny do tego etapu nie należała do łatwych, a bezpośrednio przed finałowym odcinkiem doznała ona bolesnej kontuzji żeber.
Dolegliwości nie skłoniły jednak uczestniczki do rezygnacji z walki o Kryształową Kulę. W trakcie prób Mandaryna wspomagała się specjalnym pasem, który podtrzymywał jej przeciążone żebra.
Wokalistka ma wsparcie w Michale Wiśniewskim, choć nie zasiądzie on na widowni w studiu „Tańca z gwiazdami”. Powodem jego nieobecności są zaplanowane wcześniej obowiązki zawodowe – tego wieczoru muzyk gra koncert, ale zamierza w tym czasie oglądać finałowe występy Mandaryny.
Michał Wiśniewski obejrzy „Taniec z gwiazdami” na scenie. Przerwie własny koncert
W rozmowie z „Faktem” Michał Wiśniewski wyjawił, że na czas występu będzie miał włączony telewizor pozwalający na bieżąco śledzić zmagania Marty.
„Ja mam na scenie rozłożony telewizor i będę oglądał program. Mało tego, przerywam koncert i mówię: "Proszę państwa, teraz oglądam!"” – zapowiedział Wiśniewski.
Lider zespołu Ich Troje wspomniał również o Krystianie Rzymkiewiczu, który partneruje Mandarynie na parkiecie. W ocenie Wiśniewskiego tancerz miał ogromny wkład w doprowadzenie uczestniczki do finału.
Michał Wiśniewski chwali Krystiana Rzymkiewicza. Docenia pracę partnera Mandaryny
Piosenkarz zaznaczył, że na sukces taneczny Mandaryny złożyła się także ciężka praca jej partnera. Wiśniewski chwalił tancerza i zwrócił uwagę na to, jak istotne były jego zaangażowanie oraz wsparcie okazywane Marcie na treningach.
„Wszyscy pytają o Mandarynę, ale bardzo ważny jest też Krystian. Włożył w Martę mnóstwo pracy, energii i zaangażowania. Bardzo ją podniósł na duchu. Warto pamiętać, że bez niego nie byłoby tego wyniku. Trafili na siebie idealnie” – podkreślił muzyk.
W Polsacie finał 19. edycji „Tańca z gwiazdami” zostanie przeprowadzony według zmienionych zasad. W decydującym odcinku na parkiecie nie zaprezentują się pary, które odpadły z show na wcześniejszych etapach.
Oprócz Mandaryny do walki o Kryształową Kulę staną:
Iza Kuna
Helena Englert
Dominik Rupiński
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