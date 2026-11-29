Szwedzkie narciarki zajęły wszystkie miejsca na podium w biegu na 20 kilometrów ze startu wspólnego podczas zawodów Pucharu Świata w fińskiej Ruce. Zwyciężyła Linn Svahn, która wyprzedziła o 1,2 sekundy Moę Ilar oraz Lisę Eriksson. Czwarta do mety dotarła Norweżka Eva Ingebrigsen. Zawodniczka ta była najszybsza w kategorii U-23, a bieg ukończyła ze stratą 3,1 sekundy do Svahn.

Klasyfikacja generalna. Wyniki Polek

Dzięki wygranej w niedzielnym biegu Linn Svahn umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji Pucharu Świata. Liderka zgromadziła po trzech biegach 328 punktów. Kolejne pozycje zajmują jej rodaczki. Druga jest Frida Karlsson z dorobkiem 230 punktów, która w niedzielę zajęła dopiero 12. miejsce. Trzecia lokata należy do Moi Ilar, mającej na koncie 219 punktów.

Reprezentantki Polski zajęły w Ruce dalekie miejsca. Najlepsza z nich, Magdalena Kobielusz, uplasowała się na 48. pozycji ze stratą 4.10,8 do zwyciężczyni. Aleksandra Kołodziej zajęła 60. miejsce ze stratą 5.58,8. Biegu nie ukończyły Eliza Rucka-Michałek oraz Monika Skinder.