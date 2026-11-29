W poniedziałek o godzinie 19.30 reprezentacja Polski koszykarzy zagra we Frankfurcie nad Menem z Niemcami w czwartej kolejce drugiego etapu eliminacji mistrzostw świata. Obie drużyny mają już zapewniony awans na turniej w Katarze, więc spotkanie ma znaczenie wyłącznie prestiżowe.

Polacy chcą przełamać serię porażek z tym rywalem. W sierpniu w Ergo Arenie ulegli mistrzom świata i Europy po dogrywce 94:96. W piątek w Gliwicach przegrali z Chorwacją 69:80. Awans na mistrzostwa świata zapewniło im zwycięstwo Niemiec nad Łotwą 78:76 w Rydze, o którym dowiedzieli się kilka minut przed meczem z Chorwatami.

Sytuacja w grupie i historia spotkań

W grupie K Niemcy, czwarty zespół igrzysk w Paryżu, oraz Chorwacja mają bilans 8-1. Koszykarze trenera Igora Milicicia legitymują się bilansem 7-2.

Poniedziałkowy mecz będzie 15. pojedynkiem obu zespołów o punkty. Niemcy wygrali osiem razy. Ostatnie cztery spotkania, w tym dwa w eliminacjach mistrzostw świata 2023 oraz mecz o brąz Eurobasketu 2022 w Berlinie (82:69), zakończyły się porażkami Polaków.

W dwóch ostatnich meczach o zwycięstwie Niemców decydował Dennis Schroeder. W Bremie w ostatnich 107 sekundach zdobył punkty zza linii 6,75 m i wykorzystał pięć rzutów wolnych, zapewniając wygraną 93:83. W całym meczu zdobył 38 punktów, miał siedem zbiórek i pięć asyst. W sierpniu w Polsce zdobył 18 punktów, w tym sześć w dogrywce, a także pięć asyst i dwie zbiórki.

Osłabienia w kadrze Niemiec

We Frankfurcie nad Menem zabraknie Schroedera z powodu trwającego sezonu NBA. W zespole trenera Alexa Mumbru nie zagrają również inni zawodnicy zza oceanu: Tristan Da Silva i Franz Wagner z Orlando Magic oraz Moritz Wagner z Brooklyn Nets.

Pod ich nieobecność w Rydze wyróżniali się gracze Bayernu Monachium. Andreas Obst zdobył 25 punktów, a Oscar Da Silva dołożył 12 punktów, sześć zbiórek i pięć asyst.

W pierwszej fazie kwalifikacji Niemcy wygrali pięć z sześciu spotkań, ulegając jedynie Chorwacji w lutym na wyjeździe 88:93. W drugim etapie pokonali Holandię, Polskę i Łotwę.

Statystyki i historyczne zwycięstwo

Statystyki obu zespołów w eliminacjach są zbliżone. Polska zdobywa średnio 92,8 punktu, a Niemcy 91,9. Biało-czerwoni notują 39,7 zbiórki i 20,1 asysty, podczas gdy rywale odpowiednio 40,1 i 20.

Niemcy mają przewagę w punktach zdobywanych przez rezerwowych (38,9 wobec 29,6) oraz z kontry (15 wobec 10,9). Polacy są lepsi w punktach spod kosza (39,3 wobec 33,6) i po stratach rywali (16,2 wobec 15,6).

Ostatni raz Polacy pokonali aktualnego mistrza świata w lutym 2020 roku, wygrywając w Saragossie z Hiszpanią 80:69. W składzie rywali brakowało wtedy większości zawodników, którzy zdobyli złoto w Chinach. Było to pierwsze zwycięstwo nad Hiszpanią od igrzysk w Monachium w 1972 roku (87:76).