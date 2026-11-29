Pięciu reprezentantów Polski awansowało do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na obiekcie Rukatunturi w fińskiej Ruce. Kwalifikacje zakończyły się zwycięstwem Norwega Mariusa Lindvika, który triumfował notą 157,7 punktu po skoku na 146 metrów.

Drugie miejsce zajął jego rodak Halvor Egner Granerud, uzyskując 140,5 metra i 149,4 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Estończyk Artti Aigro ze skokiem na odległość 142 metrów, ocenionym na 147,9 punktu.

Wyniki reprezentantów Polski

Najlepiej z Polaków spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 12. miejsce. Skoczył 138 metrów i otrzymał notę 138,7 punktu. Awans do głównej rywalizacji wywalczyli również:

Paweł Wąsek – 23. miejsce, 127 metrów i 121,8 punktu.

Jakub Wolny – 30. miejsce, 135 metrów i 115,3 punktu.

Klemens Joniak – 35. miejsce, 126 metrów i 104,4 punktu.

Maciej Kot – 38. miejsce, 122,5 metra i 99,8 punktu.

W kwalifikacjach odpadł Dawid Kubacki, który osiągnął 105 metrów i 60,8 punktu.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 14.20.