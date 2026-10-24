Wielka wpadka na Eurowizji Junior 2026! Młody wokalista z Cypru nie mógł wystąpić. Wiemy co działo się za kulisami

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-24 22:14

Finał Eurowizji Junior 2026 na Malcie nie obył się bez problemów. Podczas gdy Polska trzyma kciuki za Wiktora Sasa, organizatorzy zanotowali wpadkę już na wczesnym etapie widowiska. Nagle przerwano występy uczestników. Nasz korespondent donosi, co tam się stało. Sprawdź szczegóły!

Młody wokalista Harry Georgiou śpiewa do mikrofonu. O kulisach wpadki na Eurowizji Junior 2026 przeczytasz na Eska.
Autor: Harry Georgiou / Instagram

Finał dziecięcej Eurowizji rozpoczął się na Malcie 24 października 2026 roku. O prestiżową wygraną dla Polski walczy Wiktor Sas, znany z programu "The Voice Kids". Niestety, tuż po rozpoczęciu imprezy doszło do organizacyjnego zamieszania. Widzowie zamiast muzyki zobaczyli przedłużające się przerwy.

Eurowizja Junior 2026 od kulis
Galeria zdjęć 28

Występ reprezentantki Holandii i niespodziewana przerwa na Eurowizji Junior

Problemy zaczęły się bezpośrednio po występie Marii z Holandii, która zaśpiewała utwór "Stronger Together". Harry Georgiou z Cypru był gotowy do wejścia na scenęJak przekazał nasz korespondent z Malty, w trakcie tej niespodziewanej przerwy chłopiec z Cypru stał na scenie i cierpliwie czekał na swój występ. Nie mógł jednak go rozpocząć ze względu na problemy techniczne. 

Gospodarz w tym momencie wydarzenia zaczął niespodziewanie opowiadać o urokach Malty, przeciągając czas. Młody artysta musiał poradzić sobie ze stresem i opanować nerwy, stojąc z boku.

Harry Georgiou w końcu na scenie. Wiktor Sas bez problemów technicznych

Sytuację ostatecznie opanowano i cypryjski wokalista zaprezentował swój utwór "Who I Can Be". Prawdopodobną przyczyną opóźnienia były awarie techniczne, zauważono bowiem problemy z działaniem podłogi LED. Prowadzący musiał improwizować, aby dać ekipie technicznej czas na naprawę.

Występ polskiego reprezentanta, chociaż opóźniony o około 10 minut, przebiegł bez zakłóceń.

Eurowizja Junior 2026 od kulis
Galeria zdjęć 28
 

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Wiktor Sas
Eurowizja Junior 2026