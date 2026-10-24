Wielka wpadka na Eurowizji Junior 2026! Młody wokalista z Cypru nie mógł wystąpić. Wiemy co działo się za kulisami

Finał dziecięcej Eurowizji rozpoczął się na Malcie 24 października 2026 roku. O prestiżową wygraną dla Polski walczy Wiktor Sas, znany z programu "The Voice Kids". Niestety, tuż po rozpoczęciu imprezy doszło do organizacyjnego zamieszania. Widzowie zamiast muzyki zobaczyli przedłużające się przerwy.

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Występ reprezentantki Holandii i niespodziewana przerwa na Eurowizji Junior

Problemy zaczęły się bezpośrednio po występie Marii z Holandii, która zaśpiewała utwór "Stronger Together". Harry Georgiou z Cypru był gotowy do wejścia na scenę. Jak przekazał nasz korespondent z Malty, w trakcie tej niespodziewanej przerwy chłopiec z Cypru stał na scenie i cierpliwie czekał na swój występ. Nie mógł jednak go rozpocząć ze względu na problemy techniczne.

Gospodarz w tym momencie wydarzenia zaczął niespodziewanie opowiadać o urokach Malty, przeciągając czas. Młody artysta musiał poradzić sobie ze stresem i opanować nerwy, stojąc z boku.

Harry Georgiou w końcu na scenie. Wiktor Sas bez problemów technicznych

Sytuację ostatecznie opanowano i cypryjski wokalista zaprezentował swój utwór "Who I Can Be". Prawdopodobną przyczyną opóźnienia były awarie techniczne, zauważono bowiem problemy z działaniem podłogi LED. Prowadzący musiał improwizować, aby dać ekipie technicznej czas na naprawę.

Występ polskiego reprezentanta, chociaż opóźniony o około 10 minut, przebiegł bez zakłóceń.