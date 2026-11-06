Transfery w TVP Info i TVN! Znani prezenterzy odchodzą z Polsatu, a "Fakty" mają nową prowadzącą

Największe stacje telewizyjne przygotowują się na spore zmiany kadrowe. Nowa prowadząca pojawi się w głównym wydaniu "Faktów" TVN, a TVP Info rozbudowuje zespół porannego pasma. Na ekranach ponownie zagoszczą popularni prezenterzy i dziennikarki, jednak tym razem sprawdzą się na nowych stanowiskach. W tej grupie znaleźli się także gospodarze, którzy podjęli decyzję o zakończeniu współpracy z Polsatem.

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Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz przechodzą z Polsatu do TVP Info

Z ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że w grudniu 2026 r. szeregi TVP Info zasilą Mariusz Abramowicz oraz Beata Cholewińska. Ta dwójka dziennikarzy będzie wspólnie występować w roli gospodarzy porannego pasma. Doniesienia te oficjalnie potwierdził już Grzegorz Sajór, pełniący funkcję dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Tak, to prawda. Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz będą parą prowadzącą poranki w TVP Info – przekazał Wirtualnemedia.pl szef TAI.

Nowi prowadzący w porannym paśmie TVP Info. Co z dotychczasową ekipą?

Zatrudnienie nowych twarzy nie oznacza zwolnień wśród obecnej załogi. W porannym paśmie nadal będą pojawiać się między innymi Magdalena Bober i Piotr Jędrzejek. Grzegorz Sajór podkreślił jednocześnie, że nie planuje rozdzielać duetu Cholewińskiej i Abramowicza. Oboje przez lata współpracowali w Polsacie i zdaniem szefa TAI świetnie się na antenie dopełniają.

Transfer ten oznacza prawdziwy przełom w karierze Beaty Cholewińskiej. Dziennikarka pracowała w Polsacie przez 23 lata, a do redakcji Polsat News przeszła w 2012 r. Swoją drogę zawodową rozpoczynała tam jako reporterka, by z czasem awansować na współprowadzącą poranne pasmo "Nowy dzień". Teraz wspólnie z Mariuszem Abramowiczem otwiera zupełnie nowy rozdział w strukturach TVP Info.

Magda Łucyan nową prowadzącą "Fakty" TVN

Ruchy kadrowe nie omijają również konkurencji. Portal Wirtualnemedia.pl podał, że do zespołu prowadzących główne wydanie "Faktów" TVN dołącza Magda Łucyan. Jej debiut w nowej roli zaplanowano na sobotę 7 listopada 2026 r. na godzinę 19.

Magda Łucyan pracuje w grupie TVN już od 14 lat. Przez ten czas spełniała się głównie w pracy reporterskiej, choć publiczność doskonale kojarzy ją również z anteny TVN24. Prowadzi tam między innymi serwisy w paśmie "Wstajesz i wiesz", "Fakty po południu" oraz własny program zatytułowany "Rozmowy o końcu świata". Ponadto dziennikarka realizuje autorskie cykle wywiadów ze świadkami historii.

Awans dziennikarki skomentowała Kasia Kieli, stojąca na czele TVN.

"Fakty" TVN to najważniejszy serwis informacyjny w Polsce oraz najchętniej oglądany program telewizyjny. Dlatego też konsekwentnie od lat rozwijamy ten format tak, aby poszerzać grono widzów, którym Fakty towarzyszą każdego dnia. Jestem przekonana, że z Magdą na pokładzie Fakty będą jeszcze chętniej oglądanym programem.

Wieloletni staż w redakcji oraz bogate doświadczenie zawodowe nowej prowadzącej podkreślił natomiast Michał Samul, pełniący funkcję redaktora naczelnego TVN24 i "Faktów" TVN.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa wobec widzów. Chcemy się rozwijać, jednocześnie konsekwentnie dbając o najwyższe standardy dziennikarstwa. Za sukcesem programu stoją dziennikarze, którzy wierzą w prawdziwą misję tego zawodu. Magda Łucyan już od lat była ważną częścią tego zespołu jako reporterka, teraz widzowie będą mogli zobaczyć ją w nowej roli.

Dotychczasowy zespół gospodarzy głównego wydania "Faktów" tworzyli Anita Werner, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Kraśko oraz Piotr Marciniak. Teraz skład prowadzących oficjalnie zasili Magda Łucyan.

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