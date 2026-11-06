Reprezentacja Polski koszykarek rozpoczyna zgrupowanie. Kto dołączy do kadry w weekend?

Eliminacje mistrzostw Europy to priorytet kadry

Trener Karol Kowalewski miał do dyspozycji 12 z 17 powołanych zawodniczek podczas piątkowego treningu. Biało-czerwone przygotowują się w Gorzowie Wielkopolskim do decydującego etapu eliminacji mistrzostw Europy 2027. Na parkiecie stawiły się na razie wyłącznie koszykarki grające na co dzień w PGE Basket Lidze Kobiet. Zespół czeka seria intensywnych treningów przed pierwszym wyjazdem.

Pozostałe pięć reprezentantek, które występują w zagranicznych ligach, dotrze na zgrupowanie w weekend. W sobotę do drużyny dołączą Kamila Borkowska z Walencji oraz Stephanie Mavunga ze Stambułu. W niedzielę spodziewany jest przyjazd Anny Makurat, Liliany Banaszak i Klaudii Wnorowskiej. Do kadry po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana wróciła Weronika Gajda. Szansę na debiut w seniorskiej reprezentacji otrzymała natomiast 20-letnia Natalia Rutkowska.

Z kim zagra reprezentacja Polski koszykarek?

Zespół prowadzony przez Karola Kowalewskiego rozegra trzy ważne spotkania w najbliższym czasie. Pierwszy mecz odbędzie się 11 listopada w Rydze, gdzie Polki zmierzą się z Izraelem. Następnie 14 listopada w Podgoricy czeka je wyjazdowe starcie z Czarnogórą. Z kolei 17 listopada kadra zagra przed własną publicznością w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko silnej reprezentacji Turcji. Rewanże zaplanowano na marzec 2027 roku.

W poprzednim etapie kwalifikacji polskie koszykarki zaprezentowały się znakomicie i wygrały wszystkie sześć meczów. W obecnej fazie rywalizują 24 drużyny podzielone na sześć grup. Awans do turnieju głównego wywalczą po dwie najlepsze reprezentacje z każdego zestawienia. Finałowy turniej zostanie rozegrany w czerwcu 2027 roku w Belgii, Szwecji, Finlandii i na Litwie. Polska ostatni raz wystąpiła w finałach mistrzostw Starego Kontynentu w 2015 roku.