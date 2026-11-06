Aryna Sabalenka w zmysłowej sesji przed WTA Finals. Białorusinka pokazała odważne zdjęcia

Spis treści Aryna Sabalenka i jej gorące zdjęcia z sesji przed WTA Finals

Białoruska tenisistka wciąż czeka na swój pierwszy w karierze triumf w zawodach WTA Finals i jest bardzo zmotywowana, aby w końcu sięgnąć po to trofeum. Chęć zwycięstwa jest tym większa, że Aryna Sabalenka w bieżącym sezonie nie wygrała żadnego turnieju Wielkiego Szlema, a dodatkowo utraciła pozycję liderki światowego rankingu. Podczas losowania w Indian Wells zawodniczka trafiła do grupy drugiej, gdzie jej rywalkami będą Mirra Andriejewa, Elina Switolina oraz Karolina Muchova. Swój inauguracyjny pojedynek rozegra przeciwko reprezentantce Czech w poniedziałek o godzinie 21 czasu polskiego.

W piątek wszystkie tenisistki biorące udział w WTA Finals uczestniczyły w oficjalnej sesji fotograficznej. W tym roku fani nie zobaczą jednak tradycyjnego, grupowego ujęcia wszystkich zawodniczek. Powodem takiej decyzji jest fakt, że reprezentantka Ukrainy Elina Switolina odmówiła wspólnego pozowania z tenisistkami z Rosji i Białorusi, co ma bezpośredni związek z agresją na jej ojczyznę i trwającą tam wojną. W tej sytuacji organizatorzy z WTA zdecydowali się wyłącznie na indywidualne portrety, do których sportsmenki zapozowały w dość nietypowych kreacjach.

Tuż po zakończeniu oficjalnych obowiązków, Aryna Sabalenka udostępniła swoim obserwatorom prywatne ujęcia zza kulis tego wydarzenia. Nieoficjalne fotografie białoruskiej gwiazdy prezentują się niezwykle efektownie, a pochodząca z Mińska tenisistka z wyraźną dumą wyeksponowała na nich swoją sylwetkę. Wspomniane kadry można zobaczyć poniżej.

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Aryna Sabalenka i jej gorące zdjęcia z sesji przed WTA Finals