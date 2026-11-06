Mecz Motor Lublin - Wisła Płock. Niesamowity zwrot akcji w doliczonym czasie gry

Błyskawiczne otwarcie i odpowiedź gości

Podopieczni Mariusza Misiury rozpoczęli rywalizację w najlepszy możliwy sposób, błyskawicznie obejmując prowadzenie. Już w drugiej minucie spotkania Bartosz Bereszyński wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego, pewnie pokonując bramkarza rywali uderzeniem głową. Gospodarze całkowicie zdominowali pierwsze trzydzieści minut rywalizacji, nieustannie naciskając na przeciwnika. W dwunastej minucie w słupek trafił Rony Lopes, a piłkarze z Płocka z trudem wybijali piłkę z linii bramkowej. Sytuacja na boisku wydawała się całkowicie kontrolowana przez miejscową drużynę.

Zaskakujący zwrot akcji nastąpił jednak tuż po upływie trzydziestu minut pierwszej połowy spotkania. W trzydziestej pierwszej minucie Afonso Silva doprowadził do wyrównania, skutecznie główkując po precyzyjnym dośrodkowaniu Samuela Akere. Zaledwie dwie minuty później ten sam asystent obsłużył Olafa Kobackiego, który pewnym uderzeniem wyprowadził gości na prowadzenie. Piłkarze z Płocka zdołali utrzymać korzystny dla siebie rezultat 2:1 aż do gwizdka kończącego pierwszą część meczu. Zdezorientowani kibice gospodarzy musieli liczyć na poprawę gry swoich ulubieńców po zmianie stron.

Kto zdobył decydującą bramkę w meczu?

Po przerwie zawodnicy z Lublina ruszyli do odrabiania strat z wyraźnie większą determinacją oraz boiskową agresją. Przyniosło to zamierzony efekt w pięćdziesiątej piątej minucie, kiedy Mbaye N'Diaye z bliska skierował piłkę do siatki, wykorzystując celne dogranie Fabio Ronaldo. Chwilę później miejscowi mogli ponownie prowadzić, jednak Rafał Leszczyński skutecznie obronił groźny strzał Karola Czubaka. Zespół gości znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w osiemdziesiątej pierwszej minucie, gdy z boiska wyrzucony został Marcus Haglind-Sangre. Defensor ukarany został drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką.

Gra w przewadze jednego zawodnika zmotywowała gospodarzy do walki o pełną pulę punktów przed własną publicznością. Sędzia Marcin Kochanek doliczył do regulaminowego czasu gry aż dziewięć minut, co pozwoliło na skonstruowanie decydującego ataku. W ósmej doliczonej minucie Karol Czubak sfinalizował precyzyjne podanie Kamila Lukoszka, zapewniając swojej drużynie niezwykle cenne zwycięstwo. Na trybunach zgromadziło się tego dnia dokładnie 8 410 widzów, którzy głośno świętowali końcowy sukces. To już trzecia wygrana zespołu w stosunku 3:2 na przestrzeni pięciu ostatnich spotkań, po wcześniejszych triumfach nad Radomiakiem i Śląskiem.