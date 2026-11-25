Kasia Cichopek od lat stawia na dość charakterystyczną fryzurę, zgodną z wyglądem uwielbianej przez fanów "M jak miłość" Kingi Zduńskiej. Tym razem jednak gwiazda postanowiła zaszaleć z cięciem i zaprezentowała się na Instagramie z wyrazistą grzywką. Włosy upięła z tyłu, dzięki czemu nowa fryzura była doskonale widoczna.

Gwiazda pokazała się w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Miała na sobie brązowy trzyczęściowy komplet składający się z szerokich spodni, krótkiego topu i dopasowanej marynarki. Stylizację uzupełniał masywny złoty naszyjnik.

Do nagrania Cichopek dołączyła krótki podpis:

Nowa YA. Katarzyna

- co jest zabiegiem reklamowym, związanym z jej marką.

A jeszcze 3 lata temu Kasia Cichopek mówiła tak o możliwości zmian w wyglądzie dla aktorów, grających w "M jak miłość".

To się nie zmienia, a to jest bardzo zrozumiałe i logiczne. My mamy cykl produkcyjny, który trwa właściwie cały rok. Mamy tak zwane kontynuacje, czyli rozpoczynamy jakiś odcinek, potem kręcimy następny i wracamy do poprzedniego za dwa do trzech tygodni, a czasem nawet za dwa miesiące. Więc nie możemy się zmieniać. Nie możemy nagle zmienić koloru włosów, kolor paznokci musi się zgadzać

- mówiła Kasia Cichopek w "JastrząbPost".

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Metamorfoza szybko zwróciła uwagę internautów. W ciągu zaledwie trzech godzin nagranie zebrało blisko 2 tys. polubień. Pod publikacją pojawiły się liczne pochwały, a wśród komentujących znalazły się również osoby z branży, w tym stylista fryzur Krzysztof Adamek.

Fani nie oszczędzali swojej ulubienicy zachwytów.

Ale fryzura megaaaaa! Z grzywką super Jak zawsze piękna, fryzurka super bardzo kobieca Kaśka z każdym dniem piękniejesz Ślicznie wyglądasz !

Ciekawe, co na to Maciek i produkcja "M jak miłość".

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