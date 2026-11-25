Uroczysta premiera produkcji „Violetta Villas” odbyła się we wtorek, 24 listopada 2026 roku. Na pokazie zjawili się twórcy obrazu, obsada aktorska i zaproszeni goście. Dużym zaskoczeniem dla widzów telewizyjnych formatów mogła być obecność Waldemara Gilasa z programu „Rolnik szuka żony”, któremu towarzyszyła dentystka Anita Nowicka, uczestniczka „Sanatorium miłości”.

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Waldemar Gilas i Anita Nowicka razem na ściance. Co łączy gwiazdy programów TVP?

Wspólne pozowanie przed fotoreporterami natychmiast przyciągnęło wzrok zgromadzonych. Uczestnicy hitów TVP mieszkają w niewielkiej odległości od siebie i utrzymują relację również poza kamerami. Waldemar Gilas otwarcie mówi o swojej pasji do kina, z kolei Anita Nowicka od lat pasjonuje się śpiewem i muzyką, a losy Violetty Villas są jej wyjątkowo bliskie.

Wspólne wyjście tej dwójki wywołało dodatkowe spekulacje ze względu na niedawne zawirowania w życiu uczuciowym rolnika. Media szeroko komentowały rozpad jego związku z Dorotą, którą poznał na planie programu „Rolnik szuka żony”. Choć ich relacja długo zapowiadała się obiecująco, ostatecznie przeszła do historii, a Waldemar bardzo przeżył to rozstanie.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Waldemara Gilasa i Anitę Nowicką łączy coś więcej niż sąsiedzka znajomość i pokrewne pasje.

Sandra Drzymalska w roli Violetty Villas. Kto jeszcze przyszedł na premierę?

Najważniejszą postacią wtorkowego wydarzenia była odtwórczyni głównej roli Sandra Drzymalska. Aktorka wybrała na ten wieczór złotą kreację, która nawiązywała do scenicznego przepychu legendarnej diwy. Wśród gości znaleźli się także inni aktorzy i twórcy dzieła oraz syn Violetty Villas, Krzysztof Gospodarek, któremu towarzyszyła żona Małgorzata.

Produkcja odbiega od schematu tradycyjnej biografii, ponieważ ukazuje artystkę z perspektywy jej syna. Twórcy przyglądają się nie tylko karierze i sukcesom Violetty Villas, ale również jej życiu prywatnemu, dzięki czemu widzowie mają zobaczyć ją także w roli matki i partnerki mierzącej się z trudnymi przeżyciami. Oprawę muzyczną obrazu przygotował Marcin Masecki.

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