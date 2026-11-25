Sylwia Peretti pojawiła się na premierze filmu o Violetcie Villas. To jej pierwsze wyjście po tragedii

Sylwia Peretti unikała podobnych wydarzeń, odkąd w lipcu 2023 roku jej syn Patryk zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie. Od tamtego czasu celebrytka wielokrotnie mówiła o bólu, z którym się mierzy, i dzieliła się w sieci poruszającymi wspomnieniami. Teraz zdecydowała się na publiczne wyjście podczas premiery filmu o Violetcie Villas, wracając na salony po wielkiej tragedii.

Podczas wydarzenia Peretti nie była sama, a na zdjęciach widać ją w towarzystwie dwóch mężczyzn. Celebrytka wybrała na ten wieczór dopasowany, beżowo-szary kombinezon podkreślający sylwetkę, do którego dobrała dużą torebkę. Prezentowała się elegancko i pewnie kroczyła przed siebie, nie unikając obiektywów fotoreporterów. Na wydarzeniu pokazała się z uśmiechem od ucha do ucha oraz kieliszkiem w dłoni.

Mąż Sylwii Peretti przebywa w areszcie. Celebrytka skomentowała ich małżeństwo

Głośny powrót zbiegł się z trudnymi wydarzeniami w życiu prywatnym celebrytki. W czerwcu 2026 roku CBA zatrzymało jej męża Łukasza w sprawie dotyczącej podejrzeń o wyłudzenie pieniędzy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nierzetelne faktury VAT. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego obrona zaznacza, że nie przyznaje się on do zarzucanych czynów.

W ostatnich tygodniach media żyły także relacją małżonków po rozmowie celebrytki z Małgorzatą Ohme. Zapytana wprost o to, czy Łukasz wciąż jest jej mężem, Sylwia Peretti odparła krótko „Jeszcze tak”, co natychmiast wywołało spekulacje o przyszłości ich związku. Później zastrzegła jednak, że nie planuje publicznie roztrząsać prywatnych decyzji, oraz podkreśliła, że wciąż kibicuje mężowi i okazuje mu wsparcie.