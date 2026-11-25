Karolina Pilarczyk ocenia polskich kierowców. Czego brakuje na drogach?

Zawodniczka driftu Karolina Pilarczyk od lat działa w branży motoryzacyjnej, a dzięki bogatemu doświadczeniu w sportowej jeździe i ze światem szybkich aut jej zdanie przyciąga uwagę wielu zmotoryzowanych. Na premierze filmu „Poznaj swojego teścia” dziennikarka Julita Buczek zapytała ją o ocenę umiejętności Polaków oraz o to, co najbardziej przeszkadza jej na krajowych trasach. Drifterka postawiła sprawę jasno. Głównym problemem nie jest brak zdolności do prowadzenia pojazdu, lecz wzajemne traktowanie się uczestników ruchu.

„My jesteśmy dobrymi kierowcami, tylko jedyne, czego mi brakuje, to tego, żebyśmy zaczęli ze sobą współpracować” – powiedziała Karolina Pilarczyk w rozmowie z „Super Expressem”. Zawodniczka odniosła wcześniej wrażenie, że zmotoryzowani nieco się uspokoili, okazywali sobie więcej życzliwości i chętniej wpuszczali się na pasach ruchu, jednak teraz sytuacja ponownie ulega pogorszeniu.

„Znowu wróciliśmy do agresji na drodze. Mam wrażenie, że ta agresja była, a potem zaczęła się trochę uspokajać. Zaczęliśmy ze sobą współpracować, zaczęliśmy się wpuszczać. Natomiast znowu jesteśmy agresywni, znowu się gdzieś tam wyżywamy za kierownicą” – oceniła Pilarczyk. Drifterka rozważała także, czy na podobne postawy nie wpływają nastroje panujące w kraju oraz sytuacja polityczna w Polsce.

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Zawodniczkę szczególnie martwią sytuacje, w których prowadzący pojazdy przestają nad sobą panować i zachowują się niebezpiecznie wobec innych uczestników ruchu. Pytana o kary dla takich osób, uznała samo odebranie prawa jazdy za niewystarczające rozwiązanie.

„Co najmniej! Uważam, że powinniśmy przechodzić psychotesty, zanim wsiądziemy do samochodu” – stwierdziła z powagą Karolina Pilarczyk.

Drifterka zwróciła uwagę na to, że samochód nie jest niewinną zabawką, tylko maszyną mogącą doprowadzić do tragedii. Jak przypomniała, na polskich drogach każdego dnia ginie średnio pięć osób.