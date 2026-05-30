French Open: Maja Chwalińska w 1/8 finału. Jej przeciwniczka zaskoczyła faworytkę

Maja Chwalińska – historyczny sukces w Paryżu

Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału French Open, co jest jej najlepszym rezultatem w dotychczasowej karierze wielkoszlemowej. To zaledwie trzeci występ polskiej tenisistki w głównej drabince tak prestiżowego turnieju. W 2022 roku Chwalińska dotarła do drugiej rundy Wimbledonu, natomiast w 2025 roku niestety przegrała swój pierwszy mecz w Australian Open. Obecny wynik na kortach Rolanda Garrosa znacząco przewyższa jej wcześniejsze osiągnięcia.

W drodze do tej fazy turnieju Maja Chwalińska pokonała dwie wymagające rywalki. W pierwszej rundzie Polka wygrała z mistrzynią olimpijską, Chinką Qinwen Zheng, w stosunku 6:4, 6:0. Następnie, w kolejnym meczu, z takim samym wynikiem zwyciężyła z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens, pokazując konsekwentną i skuteczną grę na korcie. Te zwycięstwa potwierdzają jej rosnącą formę.

Kim jest rywalka Chwalińskiej w French Open?

Rywalką Mai Chwalińskiej w meczu o ćwierćfinał French Open będzie francuska tenisistka Diane Parry. Parry sprawiła sporą niespodziankę, eliminując z turnieju rozstawioną z szóstym numerem Amerykankę Amandę Anisimovą. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Francuzki wynikiem 6:3, 4:6, 7:6 (10-3), co było jednym z najbardziej zaciętych pojedynków tej fazy rozgrywek. Jej awans jest szeroko komentowany.

Maja Chwalińska, która aktualnie zajmuje 114. miejsce w rankingu WTA, jest już pewna, że po zakończeniu French Open po raz pierwszy w karierze znajdzie się w pierwszej setce najlepszych tenisistek świata. Wirtualnie policzona pozycja to 75. miejsce, co jest znaczącym skokiem. Diane Parry plasuje się na 92. pozycji na liście WTA, a w rankingu wirtualnym zajmuje 54. miejsce. 23-letnia Francuzka ma za sobą więcej występów w Wielkim Szlemie, ale podobnie jak Polka, nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko w tych turniejach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.