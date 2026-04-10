Kiedy ślub Taylor Swift? Gwiazda wybrała już datę i rozesłała zaproszenia

Związek Taylor Swift i Travisa Kelce'a od samego początku budzi ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Para, która zadebiutowała publicznie w 2023 roku, szybko stała się ulubieńcami tłumów. Ich romantyczne gesty, wzajemne wsparcie podczas meczów i koncertów, a także naturalność w okazywaniu sobie uczuć, sprawiły, że szybko zyskali status "power couple". Wkrótce wezmą ślub. Wyciekły jego szczegóły, w tym zaskakująca zmiana planów.

Taylor Swift i Travis Kelce - tak się poznali

Historia związku sławnej piosenkarki i zakochanego w niej sportowca jest jak z bajki. Starszy o dwa miesiące od gwiazdy popu Travis Kelce był oczarowany Taylor Swift już na samym początku jej muzycznej kariery, kiedy oboje byli nastolatkami. W 2022 roku wybrał się na jej koncert w Kansas City, gdzie chciał jej wręczyć bransoletkę przyjaźni. Nieregularna znajomość w końcu przerodziła się w coś więcej, znajdując swój finał na randce w Nowym Jorku. Para ujawniła się w drugiej połowie 2023 roku, a dwa lata później - w sierpniu roku 2025 - ogłosiła zaręczyny. Popularność zakochanych osiągnęła taką skalę, że oficjalnie potwierdzono wzrost oglądalności rozgrywek drużyny Kansas City Chiefs, w której gra Kelce.

To będzie ślub roku? Zmiana miejsca i wyjątkowa data

Zapracowana piosenkarka i jej ukochany rozpoczęli pieczołowite przygotowania do bajkowego ślubu. Początkowe plany zakładały spokojną ceremonię w niewielkim stanie Rhode Island. Jak jednak donosi magazyn "Page Six", Taylor Swift i Travis Kelce pobiorą się w Nowym Jorku. Ogromna metropolia jest bliska sercu piosenkarki, która już od ponad dekady jest jej mieszkanką. Swift posiada tam swoją luksusową rezydencję, a uczuciu do miasta poświęciła nawet singiel "Welcome to New York".

Kiedy odbędzie się ślub Taylor Swift? Wybraną datą jest 3 lipca - dzień przypadający bezpośrednio przed ważnym dla Amerykanów momentem. 4 lipca br. USA będzie świętować 250-lecie swojej niepodległości. Jak informuje prasa, Swift i Kelce przygotowali już listę gości i wysłali im zaproszenia. Nam pozostaje czekać na elektryzujący cały świat ślub celebrytów.

