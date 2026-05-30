French Open: Iga Świątek i Marta Kostiuk zmierzą się w 1/8 finału. Czy historia się powtórzy?

Iga Świątek kontra Marta Kostiuk – historia spotkań

Mecz pomiędzy rozstawioną z numerem trzecim Igą Świątek a piętnastą w rankingu Ukrainką Martą Kostiuk będzie ich czwartym bezpośrednim starciem. Dotychczas we wszystkich poprzednich spotkaniach triumfowała Polka, co stawia ją w roli faworytki nadchodzącego pojedynku na kortach Rolanda Garrosa. Trenerką ukraińskiej tenisistki jest Sandra Zaniewska, która z pewnością przygotowuje swoją podopieczną na trudne wyzwanie.

Iga Świątek, obchodząca w niedzielę swoje 25. urodziny, ma na koncie cztery triumfy w French Open, zdobyte w 2020 roku oraz w latach 2022-2024. Marta Kostiuk wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu, ponownie awansując do 1/8 finału, podobnie jak pięć lat temu. Wówczas to właśnie Iga Świątek wyeliminowała ją z turnieju, co dodaje dodatkowego smaczku temu nadchodzącemu rewanżowi.

Kiedy i o której odbędzie się mecz Świątek z Kostiuk?

Mecz 1/8 finału wielkoszlemowego French Open pomiędzy Igą Świątek a Martą Kostiuk rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11:00 czasu lokalnego. Spotkanie zostanie rozegrane na prestiżowym korcie centralnym, co podkreśla jego rangę i znaczenie dla przebiegu turnieju. Fani tenisa na całym świecie będą mogli śledzić to kluczowe starcie już od rana.

Ukrainka Marta Kostiuk przystąpi do tego spotkania z imponującą serią piętnastu zwycięskich meczów z rzędu na kortach ziemnych. Sukcesy te osiągnęła, wygrywając poprzedzające French Open turnieje w Rouen i Madrycie, co świadczy o jej doskonałej formie. Jej stabilna gra na mączce z pewnością będzie stanowiła wyzwanie dla dominującej na tej nawierzchni Polki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.