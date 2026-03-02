Australia wygra Eurowizję 2026?! Delta Goodrem w końcu jedzie na konkurs

Australia od 2015 roku jest stałym gościem Konkursu Piosenki Eurowizji. Kraj uwielbiający europejskie święto muzyki na przestrzeni lat zaprezentował nam rozmaite propozycje. Po serii marnych rezultatów australijska telewizja wyciągnęła swój as z rękawa. Do Wiednia jedzie jedna z najpopularniejszych piosenkarek w kraju - Delta Goodrem. Oto, co przygotowała.

Delta Goodrem na podbój Europy. Australia wysyła gwiazdę do Wiednia

Decyzją telewizji SBS, na Eurowizji 2026 wystąpi Delta Goodrem. Po fali pogłosek o wyborze gwiazdy wszystko potwierdziło się 1 marca. Uroczysta premiera numeru piosenkarki odbyła się o 19:00 czasu polskiego, gdy w Australii panowała noc. Z samego rana Goodrem pospieszyła jednak na wywiady w programach śniadaniowych, by opowiedzieć o eurowizyjnej przygodzie.

Ostateczna decyzja o udziale zapadła w grudniu. 41-letnia Goodrem, która sprzedała blisko 10 milionów płyt i należy do największych gwiazd australijskiej muzyki, wielokrotnie zaprzeczała spekulacjom o starcie w Eurowizji. Nie wykluczała jednak takiej możliwości i uważała się za fankę show. Teraz będzie miała okazję doświadczyć go jako jedna z faworytek do wygranej. Dumy z wyboru nie ukrywa również australijski nadawca publiczny, który chciał na okazję 70-lecia Eurowizji wybrać wyjątkowego reprezentanta.

"Eclipse" od znanych autorów. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to faworyt

Konkursowy utwór Australii nosi tytuł "Eclipse" i powstał we współpracy Delty Goodrem z uznanymi autorami hitów. Piosenkarka, która pisała piosenki dla Celine Dion czy Olivii Newton-John - również gwiazd Eurowizji - zaśpiewa kompozycję autorstwa Jonasa Myrina. To szwedzki producent, który pisał dla Barbry Streisand i Andrei Bocellego, a także dwukrotny zdobywca Grammy. Nad utworem czuwał też Australijczyk nominowany do Grammy, Michael Fatkin. Ekipę uzupełnia Ferras AlQaisi, amerykański twórca hitów Katy Perry, Damiano Davida czy The Jonas Brothers.

Nie trzeba było długo czekać, by Delta Goodrem wyrosła na kandydatkę do wygranej na Eurowizji 2026. W ciągu zaledwie kilku godzin od premiery piosenki Australia w podsumowaniu zakładów bukmacherskich awansowała z pozycji dwunastej na czwartą, przeskakując Izrael, Francję, Włochy czy Szwecję.

Eurowizja 2026 - o konkursie. Dlaczego Australia jest na Eurowizji?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja w Wiedniu. Austria organizuje jubileuszową edycję po ubiegłorocznym zwycięstwie JJ-a z utworem "Wasted Love". Na scenie w Wiener Stadthalle wystąpią uczestnicy z 35 państw, co jest najmniejszą liczbą od ponad 20 lat ze względu na bojkot po dopuszczeniu do dalszego udziału Izraela. Polskiego reprezentanta poznamy 8 marca.

Australia transmitowała konkurs od 1983 roku i szybko go pokochała. Z okazji 60-lecia Eurowizji w 2015 roku kraj został zaproszony do gościnnego startu jako nadawca stowarzyszony z Europejską Unią Nadawców (EBU). Następnie pozostał na stałe i formalnie co roku startuje jako gość. Największy sukces odniosła Dami Im z utworem "Sound of silence", zajmując drugie miejsce w 2016 roku.