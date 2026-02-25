Polski influencer miał wypadek. Ucierpiało jego oko

ReZigiusz, urodzony w 1996 roku, swoją przygodę z YouTube rozpoczął w młodym wieku. Już jako dwunastolatek założył kanał YouTue, na którym regularnie publikował treści. Początkowo tworzył głównie gamingowe materiały, nagrywając rozgrywki w popularne gry. Jego charyzma, poczucie humoru i umiejętność nawiązywania kontaktu z widzami szybko przyciągnęły uwagę szerokiej publiczności. Z biegiem czasu ReZigiusz poszerzył zakres swojej twórczości, wychodząc poza gaming. Zaczął tworzyć vlogi, w których dzielił się swoim życiem, przemyśleniami i podróżami. Jego materiały stały się bardziej osobiste i różnorodne, co jeszcze bardziej zwiększyło jego popularność. Obecnie jego kanał na YouTubie ma ponad pięć milionów subskrybentów, a jego konto na Instagramie śledzi 2 miliony użytkowników.

ReZigiusz często angażuje swoją publiczność w tworzenie treści, organizuje konkursy i odpowiada na pytania fanów. Jego kanał to nie tylko miejsce rozrywki, ale również platforma do wymiany poglądów i budowania społeczności. ReZigiusz to nie tylko youtuber, ale również przedsiębiorca. Rozwinął własną markę odzieżową, a także zaangażował się w inne projekty biznesowe. Youtuber jest także znany z zamiłowania do zwierząt, a dokładnie psów. Jego pupila Kampiego znają wszyscy, którzy śledzili jego poczynania, gdyż był częścią jego youtubowej tożsamości. Jakiś czas temu ReZigiusz wraz z żoną w rodzinnym gronie powitał szczeniaka Stellę. Teraz pokazał w sieci niepokojące zdjęcia z plastrem na oku. Jak się okazuje, to właśnie ukochany psiak przyczynił się do wypadku, któremu uległ influencer.

Krótka historia o tym, jak przy zabawie nasz ukochany szczeniak @stellaweimar niefortunnie i solidnie drapnęła mnie po oku 🙃🤷🏻‍♂️ a dokładniej po żywej gałce ocznej 🥲Rana się zagoi, ale ubytek nabłonka na oku to przeskur***ński ból, którego nigdy jeszcze nie przeżyłem w swoim życiu… nikomu tego nie życzę 🙈 Panie, ratuj xd - relacjonował zajście ReZigiusz.

Na szczęście z pomocą przyszła żona influencera. Jak poinformował w najnowszej stories, czuje się już lepiej, a oko powoli się goi.