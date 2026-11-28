Kto wystąpi podczas sylwestra TVP w Katowicach?

Polsat i TVP przygotowują największe sylwestrowe imprezy w Polsce. Na scenie stacji Edwarda Miszczaka gwiazdą będzie Edyta Górniak, a Michał Wiśniewski oraz Mandaryna sugerują, że również zaśpiewają we Wrocławiu. Telewizja Polska poczyniła już większe starania i ujawniła część artystów, którzy pojawią się na koncercie w Katowicach:

Maryla Rodowicz,

Piersi,

Doda,

Justyna Steczkowska,

Wanda i Banda.

To jeszcze nie koniec wielkich ogłoszeń związanych z imprezą. TVP zapowiedziała w mediach społecznościowych, że nazwisko gwiazdy wieczoru "Sylwestra z Dwójką" zostanie ujawnione w kolejnym odcinku "The Voice of Poland". I obietnicy dotrzymała.

Wszystko stało się jasne podczas półfinału muzycznego show. Gwiazdą sylwestrowej imprezy w Katowicach będzie Robbie Williams!

Brytyjski wokalista dołącza tym samym do grona artystów, którzy wystąpią na scenie TVP podczas jednej z największych muzycznych nocy w roku.

Będziecie oglądać?

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Robbie Williams wystąpi na sylwestrze TVP w Katowicach