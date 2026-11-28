W spotkaniu siatkarskiej Ekstraklasy Stilon Gorzów przegrał z zespołem Energa Indykpol AZS Olsztyn 1:3. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 25:16, 31:33, 22:25 oraz 20:25.
Stilon Gorzów: Dawid Siwczyk, Fabian Drzyzga, Illia Kowalow, Aleksandar Stefanović, Dawid Dulski, Jakub Czerwiński - Mateusz Masłowski (libero) - Jakub Jurczyk (libero), Marcel Kiciński, Bartłomiej Mordyl, Lazar Marianović.
Energa Indykpol AZS Olsztyn: Łukasz Kozub, Moritz Karlitzek, Karol Urbanowicz, Arthur Szwarc, Paweł Halaba, Jakub Majchrzak - Jakub Ciunajtis (libero) - Johannes Tille, Seweryn Lipiński, Dimitar Dimitrow, Kuba Hawryluk (libero), Paweł Cieślik, Karol Borkowski.