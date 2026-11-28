W meczu ekstraklasy piłkarze GKS Katowice pokonali na wyjeździe Śląsk Wrocław 3:0. Goście byli zdecydowanie lepsi od rywali, a oprócz zdobytych bramek mogli strzelić przynajmniej trzy kolejne.

Trener drużyny z Katowic Rafał Górak chwalił swój zespół za zrealizowanie założeń taktycznych, ale dostrzegał również mankamenty.

„Cieszymy z trzech punktów w tym ważnym meczu. Bardzo się cieszę, bo nasza gra była dobra, strzeliliśmy trzy gole i do tego zachowaliśmy czyste konto. Mam dużo satysfakcji, bo mieliśmy plan na ten mecz i dobrze go zrealizowaliśmy. Śląsk też miał swoje momenty, próbował się rozpędzić przy stanie 1:0, ale na szczęście Gabriel Kobylak dobrze bronił, a później my wykorzystaliśmy swoje sytuacje i pewnie wygraliśmy. Teraz dwa mecze mamy u siebie i chcemy znowu zapunktować” – powiedział szkoleniowiec po spotkaniu.

Przed wizytą we Wrocławiu katowiczanie ponieśli porażki po 0:1 w starciach z Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Trener zaznaczył jednak, że mimo braku punktów w tych spotkaniach nie tracił optymizmu.

„Przegraliśmy dwa mecze, ale nie graliśmy źle. W obu spotkaniach było dużo dobrej gry z naszej strony. Teraz zagraliśmy ponownie dobrze, ale tym razem skutecznie. Nie był to jednak mecz idealny w naszym wykonaniu. Kilka razy pozwoliliśmy Śląskowi na za dużo pod naszą bramką i mogło się to zakończyć stratą gola. Musimy być bardziej czujni w defensywie” – ocenił Górak.

W drużynie gości między innymi dwie świetne okazje bramkowe zmarnował Białorusin Ilia Szkurin.

„Bardziej bym się martwił, gdyby tych sytuacji nie miał. Ale ma te sytuacje, czyli dobrze pracuje i jestem przekonany, że jeszcze w tej rundzie zdobędzie gola” – skomentował występ napastnika trener GKS.

Trudna sytuacja wrocławian. Zespół może spaść na ostatnie miejsce

Szkoleniowiec Śląska Toni Golem bardzo krytycznie ocenił postawę swoich piłkarzy na własnym stadionie.

„Bardzo ciężko powiedzieć coś mądrego. Gdy się przegrywa 0:3 u siebie, to nie jest to łatwa sytuacja. Wyglądaliśmy jak drużyna U18 w starciu z seniorami. Za łatwo traciliśmy gole. Właściwie »Gieksa« nie musiała się dużo napracować, aby dochodzić do kolejnych sytuacji i zdobyć trzy bramki. Wystarczyło zagrać piłkę w kierunku naszego pola karnego. Jak chcemy rywalizować na poziomie ekstraklasy, to nie możemy popełniać takich błędów” – podsumował opiekun gospodarzy.

Porażka sprawia, że Śląsk zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Jeśli w niedzielę Wieczysta Kraków wygra z Legią Warszawa, drużyna z Wrocławia spadnie na samo dno klasyfikacji. Tydzień wcześniej wrocławianie odnieśli zwycięstwo w Szczecinie.

„Mieliśmy swoje sytuacje, ale brakowało tego ostatniego podania. Nie jesteśmy za groźni w ataku, ale jak nie możesz wygrać, to zremisuj. Tylko że my w obronie popełniamy za dużo błędów. Wygraliśmy tydzień temu w Szczecinie i nie było dużej euforii. Dlatego teraz nie możemy się też załamywać po porażce. Za tydzień gramy kolejny mecz i trzeba walczyć dalej” – dodał Golem.