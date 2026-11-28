Michael Eckert zginął w Toronto. Szczegóły nocnego wezwania służb

Do zdarzenia doszło 25 listopada nad ranem o godzinie 2:38 czasu lokalnego, kiedy służby ratunkowe w Toronto odebrały wezwanie dotyczące strzałów w jednym z tamtejszych domów. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli wewnątrz budynku ciężko rannego po postrzale Michaela Eckerta. Ratownicy medyczni natychmiast rozpoczęli walkę o jego życie i przetransportowali go do szpitala. Lekarze nie zdołali jednak uratować poszkodowanego i 39-letni muzyk zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

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Napad na dom Michaela Eckerta. W budynku były trzy inne osoby

Z oficjalnego komunikatu policji w Toronto wynika, że do rezydencji siłą wtargnął nieznany sprawca lub sprawcy. W środku wywiązała się konfrontacja z muzykiem, w trakcie której napastnik wyciągnął broń, oddał strzał i od razu zbiegł z miejsca zdarzenia. Podczas strzelaniny w domu przebywały jeszcze trzy inne osoby, ale żadna z nich nie została ranna. Funkcjonariusze prowadzą już śledztwo dotyczące zabójstwa oraz obławę na sprawcę.

Galen Pelley i zespół Blue Rodeo żegnają Michaela Eckerta

Odejście artysty wywołało duże poruszenie w kanadyjskim środowisku muzycznym, a jego bliscy z niedowierzaniem przyjęli wieści o tragedii.

Wszyscy wciąż jesteśmy w szoku. Nie możemy uwierzyć, że mogło to spotkać kogokolwiek, a co dopiero kogoś, na kim nam wszystkim zależało i kto sam troszczył się o tak wielu ludzi – powiedział w rozmowie ze stacją CBC przyjaciel zmarłego, Galen Pelley.

Wpis pożegnalny w mediach społecznościowych zamieścił także kanadyjski zespół rockowy Blue Rodeo.

Jesteśmy głęboko zszokowani i zasmuceni nagłą stratą wspaniałego muzyka z Toronto, Michaela Eckerta. Był życzliwą, wspierającą i kochaną osobą, uwielbianą przez tak wielu w naszej społeczności muzycznej oraz fanów w całej Kanadzie – napisali muzycy w mediach społecznościowych.

Członkowie formacji kontynuowali wspomnienie o zmarłym artyście w dalszej części oświadczenia.

Był absolutnym czarodziejem swojego instrumentu, niezwykle utalentowanym i nieustraszenie poszukującym nowych dróg. Strata kogoś z naszego środowiska zawsze jest smutna, ale tak bezsensowna, tragiczna śmierć boli szczególnie mocno. Łączymy się w bólu z jego rodziną oraz wszystkimi, którzy z nim grali i go kochali – dodali muzycy zespołu Blue Rodeo.