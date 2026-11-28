Rafał Mroczek, który zyskał dużą popularność dzięki telenoweli TVP „M jak miłość”, ma teraz przerwę od nagrywania nowych scen na planie serialu. Aktor wygospodarował wolną chwilę na daleką podróż do Wietnamu. Równolegle gwiazdor finalizuje budowę nowego domu przeznaczonego dla siebie oraz żony Magdaleny.

Rafał Mroczek szaleje pod palmą

Na oficjalnym instagramowym koncie aktora pojawiły się nagrania, na których półnagi gwiazdor tańczy w basenie pod palmą. Rzadko pokazuje się z tak swobodnej strony, a z relacji wynika, że słońce oraz miłość wyraźnie mu służą.

W wyjeździe aktorowi towarzyszy jego żona Magdalena, a relacje na profilach obojga małżonków na Instagramie pokazują, jak spędzają czas. Oprócz zabaw w wodzie i słonecznych spacerów para zdecydowała się na jazdę wypożyczonym skuterem i próbowanie lokalnych przysmaków.

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Rafał Mroczek kocha przydrożne bary

Aktor zabrał też głos na profilu swojej żony Magdaleny, gdzie opisał początek ich pobytu na miejscu oraz zdradził, w jaki sposób najchętniej zwiedza okolicę.

„Plan na pierwsze 24 h na wyspie w Wietnamie?Oczywiście najpiękniejsze plaże, dla mojej żony to Must Have!!! Wy od czego zaczynacie swój urlop ?Łapka w górę jeśli jesteście plażowiczami. Ja uwielbiam jeździć skuterem po wszystkich zakamarkach, przyglądać się jak żyją miejscowi. Poznawać lokalne zwyczaje i jedzenie, najbardziej to w przydrożnych barach” – napisał Rafał Mroczek na profilu żony.

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