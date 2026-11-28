Kanadyjska zawodniczka Genie Bouchard ma już za sobą profesjonalną grę w tenisa, a teraz koncentruje się na startach w zyskującym na popularności pickleballu. Nie odeszła jednak całkowicie od dyscypliny, dzięki której zdobyła międzynarodową rozpoznawalność. Systematycznie pojawia się na największych światowych turniejach w roli komentatorki oraz ekspertki, pozostając jedną z głównych ambasadorek sportów rakietowych na świecie. Potwierdzają to także jej najnowsze działania podczas pobytu na Arubie!

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Eugenie Bouchard zachwyciła zdjęciami w bikini

Reprezentantka Kanady wzięła udział w rozgrywanym na wyspie turnieju tenisa plażowego Aruba Open. Oprócz rywalizacji na piasku 32-latka wykorzystała pobyt na odpoczynek na malowniczym wybrzeżu i korzystanie z karaibskiego klimatu. Relację z wolnych chwil zamieściła w mediach społecznościowych, po raz kolejny publikując odważne fotografie w stroju kąpielowym, które przyciągnęły uwagę jej obserwatorów.

Dawna finalistka Wimbledonu wybrała na tę okazję mocno wycięty jednoczęściowy strój kąpielowy typu body, eksponujący jej sportową sylwetkę, co wywołało liczne komplementy ze strony internautów. Do samej sesji zdjęciowej na opustoszałej o zachodzie słońca plaży sportsmenka podeszła z humorem i dystansem.

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„Zawsze ostatnia na plaży” – skomentowała żartobliwie serię opublikowanych kadrów, odnosząc się do późnej pory oraz braku innych osób w pobliżu. Przyznała również fanom, że tego typu fason jest dla niej nowością, gdyż na co dzień decyduje się raczej na tradycyjne, dwuczęściowe bikini. „Próbuję przekonać samą siebie do jednoczęściowych kostiumów” – dodała z przymrużeniem oka Genie Bouchard.

Więcej zdjęć pięknej tenisistki znajdziesz w naszej galerii.