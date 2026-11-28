Od odejścia Anny Wyszkoni z grupy Łzy upłynęło już kilkanaście lat, ale spór wokalistki z Adamem Konkolem nie gaśnie. Dawni koledzy z zespołu wciąż kłócą się o wspólne lata, a główną kością niezgody pozostaje śpiewanie przez piosenkarkę przebojów powstałych za jej czasów w formacji. Ostatnia wymiana ciosów dowodzi, że o zgodę między muzykami będzie niezwykle ciężko.

Wątek pojednania poruszyła Anna Wyszkoni podczas rozmowy z Faktem w podcaście „Wersja osobista”. Artystka opowiedziała o kulisach próby zakopania topora wojennego z Adamem Konkolem. Zaznaczyła, że choć słyszała pod swoim adresem wiele przykrych komentarzy, chciała dać byłemu współpracownikowi kolejną szansę.

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Ania Wyszkoni o przeprosinach Adama Konkola

„Uważam, że każdy zasługuje na jakąś drugą szansę. I po tym wszystkim, co przeczytałam o sobie w mediach i co usłyszałam ze strony moich byłych kolegów, zdecydowałam się podjąć taką próbę. I kiedy Adam przyszedł, żeby mnie za wszystko przeprosić, naiwnie w to uwierzyłam” – wyznała w podcaście Anna Wyszkoni.

Piosenkarka miała jednak błyskawicznie stracić złudzenia co do porozumienia, ponieważ uznała, że za przeprosinami Adama Konkola stały ukryte intencje.

„Szybko okazało się, że to było interesowne. Więc wiesz, po dwóch takich nieudanych próbach sensownej, przyjacielskiej rozmowy, nie chcesz już próbować po raz trzeci. Po prostu chcę chronić siebie” – tłumaczyła wokalistka.

Gwiazda skomentowała także kwestię prezentowania repertuaru Łez na swoich solowych występach. Zapowiedziała, że nie porzuci tych utworów, gdyż stanowią istotny element jej artystycznego dorobku.

„To jest 14 lat mojego życia, 14 lat twórczości. To jest część mojej historii. Współtworzyłam ten zespół, współtworzyłam ten repertuar i to jest coś, co jest po prostu częścią mnie. I nie chcę z tego rezygnować” – podkreśliła Anna Wyszkoni.

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Kto pierwszy wyciągnął rękę na zgodę

Zupełnie inaczej całą sytuację opisuje Adam Konkol, który w rozmowie z „Plotkiem” kategorycznie zaprzeczył słowom byłej koleżanki. Muzyk utrzymuje, że to nie Wyszkoni wyszła z inicjatywą pojednania, lecz on sam do niej zadzwonił, zaproponował spotkanie i przeprosił za popełnione błędy. Przy okazji rozmowy miał też wyrazić jasne oczekiwanie w sprawie dawnych piosenek grupy.

„Nie zamierzałem komentować kolejnych opowieści Anny Wyszkoni na mój temat, ale skoro po raz kolejny publicznie przedstawia historię naszej relacji, wypadałoby wreszcie uporządkować kilka faktów. Po pierwsze - to nie Ania wyciągnęła do mnie rękę. To ja pierwszy do niej zadzwoniłem. To ja zaproponowałem rozmowę i to ja przeprosiłem za wszystko, co z mojej strony było złe. Nie miałem z tym żadnego problemu, ponieważ potrafię przyznać się do błędów” – przekazał „Plotkowi” Adam Konkol.

Według relacji kompozytora, podczas spotkania zwrócił się do wokalistki z prośbą o zaprzestanie wykonywania na solowych koncertach utworów napisanych przez niego dla Łez. Zaznaczył przy tym, że nie kierował się przepisami prawa autorskiego, ale zasadami i lojalnością względem macierzystej formacji.

Konkol ostro o solowej karierze Wyszkoni

„Nie oznacza to jednak, że zamierzałem zrezygnować ze swoich przekonań i zasad. Podczas tej rozmowy poprosiłem Anię, aby przestała wykonywać na swoich solowych koncertach piosenki, które stworzyłem dla zespołu Łzy. I chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie: uważam, że wokalistka, która decyduje się odejść z zespołu i rozpocząć solową karierę, powinna mieć na tyle honoru i artystycznej przyzwoitości, aby nie budować jej na repertuarze, który zresztą opuściła. Nie mówię tutaj o przepisach prawa autorskiego, ale o zwykłej ludzkiej przyzwoitości, szacunku i lojalności. O zasadach, których nie da się zapisać w żadnej umowie” – ocenił muzyk.

Założyciel grupy Łzy podważył również tłumaczenia dawnej wokalistki, jakoby śpiewanie starych hitów miało służyć podtrzymywaniu pamięci o dorobku zespołu. Zwrócił uwagę, że sam wciąż jest aktywny zawodowo, a jego formacja nadal gra koncerty i gromadzi fanów.

„Nie przekonuje mnie również powtarzana od lat narracja, jakoby wykonywanie tych piosenek miało być wyrazem troski o ich pamięć. Brzmi to pięknie, niemal szlachetnie, ale jest jeden drobny szczegół, który chyba umknął uwadze Ani. Po pierwsze - ja jeszcze żyję. Po drugie - mój zespół również ma się dobrze. Nie trzeba więc ratować pamięci mojej twórczości, ponieważ sam doskonale potrafię o nią zadbać. Nie potrzebuję nikogo, kto będzie występował w roli kustosza mojego artystycznego dorobku. Łzy Adama Konkola istnieją, koncertują i mają swoją publiczność. Piosenki, które napisałem, nie są żadnymi zapomnianymi eksponatami muzealnymi, które trzeba ocalać od zapomnienia” – stwierdził lider zespołu.

Adam Konkol wbił także szpilę w solowe dokonania Anny Wyszkoni po rozstaniu z grupą, nie szczędząc jej złośliwego komentarza.

„Rozumiem, że trudno rozstać się z repertuarem, na którym przez lata budowało się swoją popularność. Zwłaszcza kiedy ten repertuar wciąż wywołuje emocje i przyciąga publiczność. Ale odejście z zespołu powinno oznaczać również odwagę stworzenia własnej, niezależnej historii artystycznej. Bo wokalistkę na miejsce tej, która odchodzi, zawsze można znaleźć. Dobrego kompozytora i autora tekstów - sądząc po jej aktualnych dokonaniach solowych, najwyraźniej znaleźć jest znacznie trudniej” – skwitował kompozytor.

Na koniec muzyk zaatakował samą postawę piosenkarki. Zarzucił jej, że zamiast dawnej autentyczności z początków wspólnej kariery skupia się dziś na budowaniu medialnego wizerunku.

„Żaden kolejny wywiad, nawet najbardziej starannie przygotowany, by poprawić wizerunek, nie sprawi, że ludzie automatycznie zobaczą w Ani tę samą skromną, naturalną i szczerą dziewczynę, którą pamiętam z początków naszej wspólnej drogi. Mam wrażenie, że dzisiaj coraz więcej jest w tym wszystkim kreowania wizerunku, a coraz mniej autentyczności” – dodał założyciel Łez.

"Aniu, nie jesteś już tą samą osobą"

„Aniu, nie. Nie jesteś już tą samą osobą, którą znałem przed laty. Zmieniłaś się bardzo. I mam wrażenie, że nie tylko ja to dostrzegam. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać do swojej wersji historii za pomocą kolejnych telewizyjnych wywiadów. Mam swoje życie, swoją twórczość i zespół, któremu poświęciłem ogromną część życia. Nie oczekuję też, że wszyscy będą podzielać moje zdanie. Oczekuję jedynie, że skoro już opowiadamy publicznie o przeszłości, będziemy pamiętać, kto te piosenki napisał, kto stworzył ten zespół i kto pierwszy próbował zakończyć ten wieloletni konflikt” – podsumował Adam Konkol.

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