W spotkaniu ekstraklasy siatkarek drużyna PGE Budowlani Łódź odniosła zwycięstwo nad zespołem Sokół & Hagric Mogilno z wynikiem 3:0.

Mecz rozstrzygnął się w trzech partiach, które zakończyły się rezultatami 22:25, 19:25 oraz 15:25 na korzyść drużyny z Łodzi.

Zestawienie zawodniczek obu drużyn

Sokół & Hagric Mogilno: Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska, Melis Durul, Zofia Ejsmont, Nadia Grochowska, Sandra Świętoń - Natalia Pajdak (libero) - Regla Martinez Ortiz, Katarzyna Nowak, Barbara Zakościelna.

PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Aleksandra Kazała, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Katarzyna Wenerska, Iuna Zadorojnai - Justyna Łysiak (libero) - Kornelia Drosdowska, Martyna Grajber-Nowakowska, Paulina Majkowska, Julita Molenda, Nadia Siuda, Maja Storck.