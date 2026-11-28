Charlotte FC kontra Chicago Fire. Koniec marzeń Roberta Lewandowski

Sobotni pojedynek z Charlotte FC był dla zespołu polskiego napastnika spotkaniem o pozostanie w grze. Aby utrzymać się w fazie play-off ligi MLS, drużyna Roberta Lewandowskiego musiała wygrać w regulaminowych 90 minutach lub w serii rzutów karnych zarządzanych w przypadku remisu. Kilka dni wcześniej w pierwszym starciu rozegranym w Chicago goście zwyciężyli 2:1, a decydującą bramkę zdobyli... w 12. minucie doliczonego czasu gry po dobitce obronionego rzutu karnego. Rewanż skończył się równie pasjonująco.

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Mecz w Charlotte rozpoczął się o godzinie 18.30 czasu polskiego, czyli o godzinie 12.30 czasu lokalnego. Gospodarze objęli prowadzenie już w 8. minucie za sprawą Allana Saint-Maximina, znanego między innymi z kilkuletnich występów w Newcastle United. Przyjezdni zdołali odpowiedzieć po przerwie, kiedy w 54. minucie wyrównującego gola strzelił Maren Haile-Selassie.

Remis utrzymywał się do ostatnich chwil spotkania i zbliżał oba zespoły do rozstrzygnięcia w rzutach karnych. Wówczas drużyna z Charlotte ponownie przechyliła losy rywalizacji na swoją korzyść w doliczonym czasie gry, bo w 95. minucie bramkę na wagę awansu do kolejnej rundy play-off zdobył Izraelczyk Idan Toklomati.

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Druga porażka oznacza, że mimo wyższego rozstawienia zespół Chicago Fire odpadł z walki o mistrzostwo MLS już na pierwszej przeszkodzie i zakończył sezon w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w pierwszym spotkaniu z Charlotte FC, jednak w rewanżu nie zdołał pomóc drużynie i według modeli statystycznych, między innymi portalu Flashscore, należał do najsłabszych zawodników swojego zespołu.

Koniec sezonu dla Roberta Lewandowskiego, Charlotte FC w półfinale Konferencji Wschodniej. Kolejny raz wydawało się, że będą rzuty karne i kolejny raz Charlotte FC wygrało z Chicago Fire po golu strzelonym w doliczonym czasie gry. Tym razem nie była to dobitka po rzucie karnym, a naprawdę ładna akcja. ⚽👏 W przypadku Chicago Fire kolejny raz możemy mówić o bardzo dużym rozczarowaniu. #MLSpl https://t.co/g8tmFEf4XJ— Katarzyna Przepiórka (@pustulkaa) November 28, 2026