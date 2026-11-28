Podczas treningu na korcie w Warszawie 25-letniej zawodniczce z Raszyna towarzyszył ścisły sztab współpracowników. Przygotowania do nowego sezonu w tourze nadzorował prowadzący zajęcia Francisco Roig. Na miejscu obecna była również Daria Abramowicz, wieloletnia psycholog sportowa tenisistki, która niezmiennie odpowiada za wsparcie mentalne. W pobliżu obiektu sportowego zjawił się także Tomasz Świątek, ojciec byłej liderki światowego rankingu, który wspiera córkę od początku kariery i pomagał jej również teraz w trakcie pobytu w Polsce.

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Iga Świątek odwiedza siostrę. Spotkanie z Agatą Świątek w jej klinice

Gdy zajęcia na korcie dobiegły końca, Iga Świątek spakowała torbę ze sprzętem i razem z Darią Abramowicz poszła na parking, gdzie czekało na nie Porsche. Zawodniczka od lat jeździ na co dzień sportowymi autami tej marki, kojarzonymi między innymi z jej triumfami w prestiżowym turnieju w Stuttgarcie. Po zakończeniu sesji treningowej tenisistka nie wróciła jednak od razu do domu, lecz udała się w inne miejsce w Warszawie.

Kolejnym punktem dnia była jedna z warszawskich klinik stomatologicznych. Przyjazd w to miejsce nie musiał jednak oznaczać nagłego bólu zęba ani rutynowego zabiegu, ponieważ w tej placówce jako lekarz dentysta pracuje jej starsza siostra, Agata Świątek. Choć obie mają napięte grafiki i wybrały zupełnie inne drogi zawodowe, pozostają w bardzo bliskich relacjach, a odwiedziny w gabinecie mogły posłużyć tenisistce do nadrobienia towarzyskich zaległości. Niewykluczone również, że siostra przy okazji dba o uśmiech zawodniczki, łącząc przyjemne z pożytecznym!

Zdjęcia paparazzi z dnia Igi Świątek w Warszawie znajdują się w galerii.

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