Fala ciepła zmierza do Polski. Po opadach śniegu temperatura wzrośnie do prawie 20 stopni

- Po ostatnich opadach śniegu i uderzeniu zimy w Polsce szykuje się radykalny zwrot w pogodzie, który zaskoczy mieszkańców.

- W nadchodzących dniach do kraju dotrze fala ciepła, a termometry pokażą wartości znacznie przekraczające normę, dochodzące do blisko 20 stopni Celsjusza.

- Dowiedz się, w którym momencie rozpocznie się ocieplenie oraz jak długo potrwa ta nietypowa aura, pozwalająca na schowanie ciepłych kurtek.

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Fala ciepła w Polsce. Synoptycy prognozują niemal 20 stopni Celsjusza

W ostatnich dniach obserwujemy wyjątkowo dynamiczne zmiany w aurze. Chociaż wcześniej amerykańskie modele meteorologiczne sugerowały nadejście zimowego chłodu i pierwszych w tym roku opadów śniegu dopiero w połowie miesiąca, niższe temperatury nawiedziły nas szybciej. Już we wtorek, 10 listopada, w licznych regionach Polski sypnęło śniegiem, a nocą odnotowano mróz poniżej 0 st. Celsjusza. Osoby niechętne szybkiemu wyciąganiu z szaf grubych płaszczy i kurtek mogą jednak liczyć na poprawę aury, ponieważ nad kontynent europejski nadciąga fala ciepła. Według informacji portalu dobrapogoda24, oddziaływanie cyrkulacji strefowej doprowadzi do częstszej wymiany mas powietrza, co przełoży się na wyraźne, choć okresowe wzrosty temperatur. Tę zmianę widać już na południu Europy, gdzie w ciągu ostatniej doby we Włoszech termometry wskazały aż 28 st. Celsjusza.

Ciepłe masy powietrza dotrą również do naszego kraju, a już w czwartek, 12 listopada, lokalnie zobaczymy na termometrach do 15 st. Celsjusza. Najwyższe wartości prognozowane są dla południowych i południowo-wschodnich województw. Synoptycy przewidują ponadto, że na obszarach górskich powieje umiarkowany wiatr fenowy, który w niektórych miejscach podbije temperaturę nawet do 17 st. Celsjusza. Zjawisko to, w Polsce powszechnie określane mianem halnego, ma niezwykle ciekawy przebieg meteorologiczny. Dochodzi do niego w momencie, gdy wilgotne masy powietrza trafiają na przeszkodę w postaci gór. Wznosząc się, ulegają one schłodzeniu i tracą wilgoć poprzez opady po jednej ze stron pasma. Z kolei po stronie przeciwnej już osuszone powietrze gwałtownie opada, ulegając sprężeniu i szybkiemu nagrzaniu. Właśnie ten mechanizm odpowiada za nagłe skoki temperatur o kilkanaście stopni Celsjusza na terenach podgórskich i przynosi tam spektakularne ocieplenie.

Taka nietypowa jak na tę porę roku aura z wysokimi temperaturami może pozostać z nami przez kilka dni.

Prognoza pogody na zimę 2026/2027. Jakie będą nadchodzące miesiące?

Wstępne przewidywania dotyczące zimy w sezonie 2026/2027 zapowiadają okres pełen pogodowych zawirowań. Badacze już w tym momencie biją na alarm w związku z rekordowym zjawiskiem El Niño. Z październikowych pomiarów wynika bowiem, że temperatura wody w okolicach Hawajów po raz pierwszy w historii przekroczyła barierę 30 st. Celsjusza. Taki stan rzeczy zwiastuje bardzo zmienną zimę, w trakcie której mroźne epizody będą przeplatać się z okresami ocieplenia. Ponadto silne El Niño sugeruje, że cały 2027 rok może zapisać się jako rekordowo gorący. Z aktualnych wyliczeń synoptyków wynika jednak, że sam grudzień 2026 roku powinien mieścić się w wieloletniej normie termicznej. Na sam koniec roku przewiduje się nawet obfite opady śniegu. Niewykluczone więc, że czeka nas powtórka scenariusza z zeszłego roku, kiedy to na przełomie grudnia i stycznia doszło do uderzenia zimy.