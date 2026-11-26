Anna Wyszkoni w rozmowie z dziennikiem „Fakt” miała opowiadać o swoim nowym albumie zatytułowanym „Niebo mam niebieskie”. Zamiast tego w wywiadzie powrócił wątek jej sporu – a także konfliktu jej partnera Macieja Durczaka – z Ewą Jackowską, wdową po Marku Jackowskim.

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Ewa Jackowska żąda rozliczeń za koncerty. Wdowa po Marku Jackowskim rozważa kroki prawne

Kością niezgody są kwestie finansowe dotyczące trasy koncertowej, która była poświęcona pamięci Marka Jackowskiego. Według relacji Ewy Jackowskiej w dawnych dokumentach widnieje zapis zobowiązujący Annę Wyszkoni do przekazania 1 procenta przychodów z występów na rzecz muzyka i jego córek. Wdowa twierdzi, że wcześniej nie miała pojęcia o istnieniu takiego punktu i natrafiła na niego dopiero kilka miesięcy temu, gdy porządkowała papiery.

Żona zmarłego artysty zarzuca dawnym przyjaciołom niewywiązanie się z zawartych ustaleń. W związku z tym Ewa Jackowska zapowiedziała możliwość podjęcia kroków prawnych. Jak utrzymuje, dotychczasowe próby nawiązania kontaktu w tej sprawie nie przyniosły oczekiwanej przez nią reakcji.

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Anna Wyszkoni odpowiada Ewie Jackowskiej. Wokalistka wspomina córki Marka Jackowskiego

Piosenkarka odniosła się do całej sprawy ze spokojem. Anna Wyszkoni zaznaczyła, jak ważną postacią był dla niej zmarły muzyk, a zarzutami ze strony wdowy jest zaskoczona.

„Marek był bardzo inspirującą osobą, miał w sobie dużo ciepła. Zaprzyjaźniliśmy się i miałam ogromną potrzebę uczczenia jego pamięci. Chciałam poświęcić mu fragment mojej artystycznej drogi, nagrywając album "10". Jestem dumna z tej płyty i mam nadzieję, że Marek też by był. Natomiast ta sytuacja jest dla mnie bardzo zaskakująca, bo ja byłam przekonana, że się przyjaźnimy i że wszystko jest bardzo jasne. Ewa była wiele razy zapraszana na koncerty poświęcone Markowi. Jego córki, wspaniałe dziewczyny, były na koncercie w Warszawie i po koncercie były bardzo wzruszone…” – powiedziała Anna Wyszkoni w rozmowie z „Faktem”.

Anna Wyszkoni stawia sprawę jasno. Nadal będzie śpiewać utwory Marka Jackowskiego

Artystka wyraźnie zaznaczyła, że obecne nieporozumienia nie rzutują na jej podejście do zmarłego przyjaciela. Konflikt nie zmieni też jej decyzji o dalszym wykonywaniu utworów Marka Jackowskiego.

„Nic mnie nie zatrzyma przed wspominaniem Marka. Nic nie zmieni mojego szacunku do niego jako artysty i człowieka. Zawsze będę robić to z potrzeby serca” – zadeklarowała wokalistka.

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