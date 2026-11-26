W czwartkowym meczu Ligi Mistrzyń siatkarek UNI Opole pokonało Volley Mulhouse Alsace 3:0. Najbardziej Wartościową Zawodniczką (MVP) spotkania została wybrana Daria Wieczorek.

„Nawet nie śniłam o tym, że tak się zakończy dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że potrafimy grać na takim poziomie, z tak dobrym przeciwnikiem wygrać 3:0” – oceniła zawodniczka. Podkreśliła również, że takie wyniki są efektem robienia tego, co się kocha.

Przebieg meczu. Walka w pierwszym secie i koncentracja w trzecim

Daria Wieczorek odniosła się do wyrównanej walki w pierwszej partii. „W pierwszym secie cały czas grałyśmy praktycznie punkt za punkt. Cieszę się, że ostatecznie udało go się przechylić na naszą stronę” – zauważyła MVP spotkania.

Zwróciła także uwagę na wyzwania związane z utrzymaniem skupienia. Dodała, że niezwykle trudno jest zachować koncentrację prowadząc 2:0 w setach i mając znaczną przewagę punktową w trzeciej odsłonie. „Na pewno musimy nad tym pracować, aby jak najszybciej kończyć sety. Na szczęście zwyciężyłyśmy 3:0” – zaznaczyła.

Charakter zespołu. Głos kapitan UNI Opole

Kapitan opolskiej drużyny, Katarzyna Zaroślińska-Król, zaakcentowała zaangażowanie zespołu. Zaznaczyła, że ekipa zawsze pokazuje wolę walki na boisku.

„Słyniemy z tego charakteru, że »gryziemy parkiet« bez względu na to, czy gramy z teoretycznie mocniejszym, czy słabszym rywalem. Dziś było tak samo. Przed meczem byłam pewna, że wszystkie damy z siebie 100 procent” – podsumowała kapitan UNI Opole.