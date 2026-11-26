Krakowski Klub Pod Jaszczurami zamieścił na Facebooku 26 listopada 2026 roku wiadomość o śmierci Jarosława Janowskiego-Smolińskiego. Scenarzysta, reżyser, rysownik i autor tekstów w latach 1976–1981 pełnił w tej placówce funkcję kierownika programowego. Artysta zmarł w wieku 73 lat, a przyczyny jego odejścia dotychczas nie ujawniono.

Mimo zakończenia etatowej pracy twórca utrzymywał stałe relacje z krakowskim środowiskiem. W kwietniu 2025 roku, przy okazji świętowania 65-lecia działalności klubu, otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. „Klub Pod Jaszczurami, który prowadziłem, nauczył mnie pokory i dążenia do doskonałości” – wspominał Jarosław Janowski-Smoliński swój czas spędzony w tym miejscu.

Jarosław Janowski-Smoliński tworzył dla Telewizji Polskiej

W dorobku artysty znalazło się wiele projektów telewizyjnych i filmowych. W 1998 roku wyreżyserował według własnego scenariusza autorski magazyn satyryczny „Kosa ostra”, który oglądali widzowie stacji TVP1 oraz TV Polonia. Zanim zrealizował ten program, zajmował stanowisko dyrektora artystycznego w olsztyńskim Warmia Mazury Film.

W tamtym okresie swojej aktywności zawodowej skupiał się również na twórczości dokumentalnej. Zrealizował między innymi produkcje „Krutynia – księżniczka polskich rzek”, „Inna książka” oraz „ERA love”, które trafiły na anteny kanałów Planete i Animal Planet.

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Jarosław Janowski-Smoliński i Olaf Lubaszenko realizowali wspólne filmy

Przez piętnaście lat reżyser tworzył zawodowy duet z Olafem Lubaszenką. W latach 2005–2020 artyści wspólnie kręcili autorskie filmy dokumentalne, wśród których znalazły się tytuły „Bitwa pod Watherlove”, „Licencja na styropianie” oraz „Polegli pod spódnicami”.

Jarosław Janowski-Smoliński łączył w swojej karierze różne dziedziny sztuki. Według oficjalnego biogramu udostępnionego przez Ministerstwo Kultury artysta był autorem ponad 100 scenariuszy napisanych na potrzeby filmu oraz teatru.

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