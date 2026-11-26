Dominika Serowska, prywatnie związana z Marcinem Hakielem, 2 listopada 2026 roku urodziła swoje drugie dziecko. Niespełna dwa lata po przyjściu na świat syna Romeo para doczekała się córki o imieniu Vivienne. Już 26 listopada świeżo upieczona mama zaprezentowała odmienioną sylwetkę po porodzie.

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Dominika Serowska o drugiej ciąży. Ile kilogramów przytyła?

W rozmowach z mediami partnerka tancerza przyznaje, że jej ciało zniosło drugą ciążę znacznie łagodniej niż poprzednią. Nie tylko przybrała na wadze mniej, ale również w trakcie połogu szybciej traci zbędne kilogramy.

W wypowiedzi dla „Super Expressu” Dominika Serowska zaznaczyła, że za pierwszym razem, oczekując narodzin syna, przytyła 20 kilogramów. Podczas ciąży z córką waga wzrosła o wartość bliższą 10 kilogramom, które zaczęły spadać zaraz po rozwiązaniu.

„W tej ciąży mniej przytyłam, ale też po porodzie] kilogramy szybciej lecą. Suplementacja i dieta przed ciążą się temu przysłużyły” – pisała ukochana Marcina Hakiela.

Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!

Dominika Serowska podała swoją wagę po narodzinach córki

Ukochana tancerza podzieliła się też dokładnymi pomiarami. W dniu narodzin dziecka jej waga pokazywała 71 kilogramów, a po upływie około dwóch tygodni spadła do poziomu 62 kilogramów.

„W dniu porodu było 71 kg, po ok. dwóch tygodniach - 62 kg, bez ćwiczeń ofc, bo jeszcze połóg i nie mogę. Serio dla mnie to szok, bo po poprzedniej ciąży wszystko stało” – wyznała Dominika Serowska.

Zanim partnerka Marcina Hakiela zaszła w drugą ciążę, ważyła nieco ponad 60 kilogramów. Ze względu na trwający połóg nie wznowiła jeszcze treningów i musi powstrzymać się od intensywnego wysiłku fizycznego.

Opublikowane kadry, na których pozuje z uśmiechem i głębokim dekoltem, Dominika Serowska opatrzyła krótkim podpisem: „Matka karmiąca.”.

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