Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 podczas mistrzostw Europy zagra w grupie A z Serbią, Anglią i Francją. Losowanie fazy grupowej odbyło się w Belgradzie, a gospodarzami przyszłorocznego turnieju Euro 2027 będą Serbia i Albania. W mistrzostwach weźmie udział 16 kadr narodowych, które podzielono na cztery czterozespołowe grupy. Podopieczni selekcjonera Jerzego Brzęczka wygrali w eliminacjach dziewięć spotkań z rzędu, jednak w ostatniej kolejce ulegli Włochom 2:6 i ostatecznie awansowali na Euro U-21 jako najlepsza drużyna z drugich miejsc.

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Polska kadra była losowana z trzeciego koszyka, a za wyciąganie kul odpowiadali piłkarze, Serb Gojko Kacar oraz Albańczyk Bekim Balaj. Poza grupą A, w której znalazły się Serbia, Anglia, Francja i Polska, wyłoniono także pozostałe zestawienia. W grupie B zagrają Albania, Hiszpania, Włochy i Finlandia, w grupie C zmierzą się Portugalia, Chorwacja, Grecja i Czechy, natomiast grupę D utworzyły Niemcy, Holandia, Norwegia i Belgia. Turniej zostanie rozegrany na ośmiu stadionach i potrwa od 11 czerwca do 4 lipca, a mecz finałowy zaplanowano w Tiranie.

Młodzieżowe mistrzostwa Europy odbywają się w cyklu dwuletnim. Poprzednią edycję w 2025 roku zorganizowała Słowacja, a w finale Anglia pokonała po dogrywce Niemcy 3:2. W klasyfikacji wszech czasów prowadzą Hiszpania oraz Włochy, które wywalczyły po pięć tytułów, natomiast Anglicy wygrywali te rozgrywki czterokrotnie.

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