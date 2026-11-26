Koszykarki Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. pokonały we własnej hali hiszpańskie Duran Maquinaria Ensino 94:86 w spotkaniu piątej kolejki Pucharu Europy. Polska drużyna na tym etapie rozgrywek nadal jest niepokonana. Gorzowianki już przed tym meczem zapewniły sobie awans do pierwszej rundy fazy play off. We wcześniejszym spotkaniu na wyjeździe wygrały z tym samym rywalem 105:83.

Przebieg spotkania w Gorzowie Wielkopolskim

Początek meczu należał do drużyny z Półwyspu Iberyjskiego, która rozpoczęła zmagania od serii 8:0. Po pięciu minutach prowadziły już jednak gospodynie 13:10, a całą pierwszą kwartę wygrały 29:27. W drugiej części meczu Enea powiększyła przewagę i po połowie spotkania wynik wynosił 52:45.

Po długiej przerwie hiszpański zespół starał się odrobić straty, ale polska drużyna skutecznie odpowiadała. W efekcie przed ostatnią odsłoną koszykarki z Gorzowa wygrywały różnicą dwunastu punktów, przy wyniku 74:62. W czwartej kwarcie zespół gości doprowadził do remisu 78:78 po niespełna pięciu minutach. W końcówce Enea podkręciła tempo i zapewniła sobie ostateczne zwycięstwo.

Punkty zawodniczek. Następny mecz we Francji

Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp.:

Elle Ladine 26

Tainy Mair 21

Weronika Telenga 17

Stephanie Jones 12

Ksenia Malaszka 7

Courtney Hurt 6

Klaudia Gertchen 5

Magdalena Szymkiewicz 0

Najwięcej punktów dla Duran Maquinaria Ensino:

Kristin Williams 18

Maimouna Haidara 13

Andrea Vilaro 12

Priscilla Williams 9

Nhug Bosch 9

W szóstej, ostatniej kolejce fazy grupowej Enea AJP zmierzy się 3 grudnia na wyjeździe z francuskim BLMA Montpellier. We wcześniejszym spotkaniu we własnej hali gorzowianki pokonały ten zespół 77:65.