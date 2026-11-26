Aryna Sabalenka publikuje nowe zdjęcia. Jak wypadła w rankingu WTA?

Białoruska tenisistka zakończyła sezon 2026 na trzecim miejscu w światowym rankingu WTA, choć rok wcześniej zamykała zestawienie jako liderka. W wieńczącym rozgrywki tak zwanym Turnieju Mistrzyń, czyli WTA Finals, Aryna Sabalenka wypadła słabo i odpadła już po fazie grupowej, nie uzyskując awansu do półfinału.

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Mimo przerwy w rozgrywkach zawodniczka regularnie przypomina o sobie w mediach społecznościowych, gdzie jej wpisy cieszą się dużym zainteresowaniem. Wcześniej bawiła się na egzotycznej plaży w skromnym stroju kąpielowym, a następnie pokazała kadry w miniaturowym bikini. Teraz opublikowała kolejne ujęcia, na których eksponuje plecy, nogi oraz stopy z paznokciami pomalowanymi na różowy kolor.

Aryna Sabalenka na odważnych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć

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Aryna Sabalenka przygotowuje się do Australian Open. Kiedy rusza wielkoszlemowy turniej?

Wkrótce tenisistka prawdopodobnie skoncentruje się na przygotowaniach sportowych kosztem plażowych sesji. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2027 roku, czyli Australian Open, rozpocznie się 11 stycznia, a Białorusinka tradycyjnie znajdzie się w gronie faworytek do tytułu.

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Aryna Sabalenka dwukrotnie triumfowała w tych zawodach, wygrywając w 2023 i 2024 roku. W drodze po swoje pierwsze zwycięstwo pokonała w półfinale Magdę Linette 7:6, 6:2. Niewykluczone, że w edycji w 2027 roku dojdzie do rewanżu z udziałem obu zawodniczek albo Białorusinka zmierzy się z Mają Chwalińską lub Igą Świątek, z którą jeszcze do niedawna zaciekle walczyła o pierwszą pozycję na liście WTA.