Irlandzki aktor w dokumencie „Najlżejszy dotyk”, mającym premierę w czwartek, 26 listopada 2026 roku, opowiedział o trudnej i długiej drodze do trzeźwości oraz o uzależnieniach trwających od nastoletnich lat. Początkowo sięgał po alkohol, aby przełamać nieśmiałość, co pozwalało mu łatwiej nawiązywać kontakty oraz zyskiwać otwartość i pewność siebie. Z pozoru niewinna próba dodania sobie odwagi szybko stała się jednak poważnym problemem.

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Colin Farrell o pracy nad „Miami Vice”. Jak trafił na odwyk?

Przełomowym momentem okazały się wydarzenia, które pokazały mu, jak bardzo stracił nad sobą kontrolę. Gdy zakończyły się zdjęcia do filmu „Miami Vice”, artysta wsiadł na pokład samolotu, nie spodziewając się tego, co nastąpi w kolejnych dniach.

„Po zakończeniu zdjęć do »Miami Vice« wsiadłem do samolotu. Trzy dni później obudziłem się na odwyku. Pić zacząłem jako trzynastolatek albo czternastolatek. Nagle stałem się bardziej otwarty. Potrafiłem rozmawiać z ludźmi. Byłem głośniejszy. Wydawało mi się, że jestem zabawniejszy. Ale wracałem do domu i opróżniałem butelkę... Całkowicie się zatracałem” – wyznał Colin Farrell.

W tamtym czasie aktor eksperymentował również z niemal każdym rodzajem narkotyków. Za pomocą używek próbował radzić sobie z emocjami, których nie umiał zrozumieć ani nazwać. Z upływem czasu coraz wyraźniej dostrzegał, że potrzebuje wsparcia.

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Colin Farrell opowiedział o synach. Jak ojcostwo wpłynęło na jego nałóg?

W produkcji wiele uwagi poświęcono tematowi ojcostwa. Gwiazdor ma dwóch synów – Jamesa ze związku z Kim Bordenave oraz Henry'ego, którego mamą jest Alicja Bachleda-Curuś. Aktor przyznał, że to właśnie dzieci były dla niego jednym z głównych powodów, dla których postanowił ostatecznie zerwać z nałogiem.

„Wytrzeźwiałem, kiedy James miał dwa i pół roku. Uczyniłem go swoim najwyższym autorytetem, swoim punktem odniesienia. Na początku myślałem, że będę po prostu jego przyjacielem. Ale podczas terapii zrozumiałem, że nie potrzebuje przyjaciela. Potrzebuje ojca” – powiedział aktor.

Wyjątkową rolę odegrała w tym wszystkim więź ze starszym dzieckiem. Chłopiec cierpi na zespół Angelmana, czyli rzadkie zaburzenie genetyczne, które wpływa na funkcjonowanie i rozwój układu nerwowego. Bycie ojcem zmieniło perspektywę aktora i pomogło mu przewartościować dotychczasowe życie.

„Moi synowie mnie wychowali” – podsumował Farrell. Dziś artysta otwarcie mówi o swojej przeszłości i trudnej walce z nałogiem, pokazując, jak wiele kosztowało go odzyskanie kontroli nad życiem i jak dużą zmianę potrafi przynieść odpowiedzialność za drugą osobę.

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