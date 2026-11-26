W meczu ekstraklasy koszykarek zespół SKK Polonia Warszawa pokonał drużynę Contimax MOSIR Bochnia 98:87. Spotkanie zakończyło się w kwartach wynikami 24:20, 12:27, 24:26 oraz 27:25.
Punkty dla zespołu z Bochni
Jastina Kosalewicz zdobyła dla drużyny Contimax MOSIR Bochnia 20 punktów.
Anaya Peoples 19.
Britney Jones 15.
Bożena Puter 15.
Karolina Dżochowska 7.
Marta Marcinkowska 5.
Laura Stockton 4.
Daria Dubniuk 2.
Karolina Maj 0.
Punkty dla warszawskiej drużyny
W zespole SKK Polonia Warszawa najwięcej punktów zdobyła Erika Davenport, kończąc mecz z wynikiem 22 punktów.
Martha Burse 19.
Aleksandra Burzyńska 14.
Patrycja Tomaszkiewicz 11.
Maja Kusiak 9.
Wiktoria Wiklak 8.
Weronika Wesołowska 6.
Klaudia Sosnowska 6.
Martyna Stępińska 3.
Wiktoria Barańska 0.
Martyna Feliga 0.
Gabriella Kania 0.