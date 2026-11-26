Siatkarki UNI Opole pokonały w swoim pierwszym historycznym meczu w Lidze Mistrzyń drużynę Volley Mulhouse Alsace z Francji. Spotkanie pierwszej kolejki grupy A zakończyło się wynikiem 3:0 dla gospodarzy (29:27, 25:19, 25:22).

Gra na przewagi i odwrócenie losów w drugim secie

Inauguracyjna partia była bardzo wyrównana i zakończyła się grą na przewagi. Obie drużyny miały piłki setowe, jednak to Opolanki wykorzystały drugą szansę na zakończenie seta zwycięstwem.

Na początku drugiej odsłony wydawało się, że inicjatywę może przejąć zespół z Francji, który prowadził 3:1 i 4:2. Drużyna z Opola szybko odrobiła straty i objęła prowadzenie 12:6. Zawodniczki Volley Mulhouse Alsace miały w tym fragmencie duże problemy z odbiorem zagrywek Darii Wieczorek i Vasji Filipović. Przy stanie 24:19 seta zakończyła lekkim atakiem z lewego skrzydła Sydney Palazzolo.

Emocjonująca końcówka i wyróżnienia

W trzecim secie rywalki prowadziły 7:6, ale kolejne akcje przyniosły zmianę wyniku na 12:7 dla UNI Opole. Kluczowe okazały się zagrywki Gabrieli Makarowskiej-Kulej. Przy wyniku 21:13 wydawało się, że mecz szybko dobiegnie końca, jednak drużyna z Francji zdołała zbliżyć się na jeden punkt (23:22). Ostatnie dwa punkty zdobyły siatkarki z Opola.

Najwięcej punktów dla zwycięskiego zespołu zdobyły Sydney Palazzolo (11), Daria Wieczorek (10) i Katarzyna Zaroślińska-Król (10). Tytuł MVP spotkania powędrował do Darii Wieczorek.

Składy drużyn i sytuacja w grupie

UNI Opole: Gabriela Makarowska-Kulej, Sydney Palazzolo, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Daria Wieczorek, Vasja Filipović – Klaudia Łyduch (libero) – Iga Kępa.

Volley Mulhouse Alsace: Emma Grome, Madelyn Robinson, Lean Olinga-Andela, Nesrine Abda, Breana Runnels, Margaret Brown – Manon Jaegy (libero) – Margaux Bouzinac, Valeriia Gamanovich, Grace Chillingworth, Kaya Weaver.

Kolejne spotkanie opolskie siatkarki rozegrają 2 grudnia. Zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Belgii, zespołem Asterix Avo Beveren. W grupie A występuje także Vakifbank Stambuł. Klub z Opola, założony w 2016 roku, rozgrywa swój 10. sezon w historii, a w poprzednich rozgrywkach wywalczył trzecie miejsce w ekstraklasie, co zapewniło mu debiut w Lidze Mistrzyń.