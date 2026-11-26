Jan Holoubek 25 listopada w środę pojawił się w warszawskiej Kinotece jako jeden z najważniejszych gości 3. edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. Razem z nim na scenie przed fanami wystąpił Jędrzej Hycnar, który wcielił się w jedną z głównych ról w serialu „Wśród nocnej ciszy”.

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Jan Holoubek zrealizował „Wśród nocnej ciszy”. Serial nawiązuje do zbrodni z 1976 roku

Głównym punktem wieczoru otwarcia był pokaz produkcji HBO „Wśród nocnej ciszy”. Liczący 6 odcinków serial powstał na bazie reportażu Wiesława Łuki „Nie oświadczam się” i opowiada o wydarzeniach związanych ze zbrodnią połaniecką z 1976 roku. W noc wigilijną na trasie łączącej Połaniec i Zrębin zamordowano ciężarną kobietę, jej męża oraz młodszego brata, po czym sprawcy usiłowali upozorować wypadek drogowy, a świadków zmusili do przysięgi milczenia.

Otoczony przez dziennikarzy reżyser Jan Holoubek opowiadał o kulisach pracy nad „Wśród nocnej ciszy”. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, w których mroźne oraz pełne śniegu zimy były normą, więc twórcy musieli odtworzyć takie warunki na ekranie.

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Jan Holoubek opowiedział o pogodzie na planie. Zima trwała tyle, ile potrzebowali

„No właśnie okazuje się, że ja, niewierzący człowiek raczej, zawsze miałem farta do pogody, I mam. Ale tym razem to przekroczyło granice zdrowego rozsądku, bo zima, jakiej nie pamiętam od 20-30 lat, tak mroźna i obfita w śnieg, trwała dokładnie tyle, ile myśmy tego potrzebowali.” – wyznał z kamienną twarzą reżyser Jan Holoubek.

Jeden z obecnych na miejscu dziennikarzy zauważył, że po wyjeździe poza Mazowsze w styczniu i lutym 2026 roku tak ostra zima już nie występowała. Jan Holoubek przytaknął skinieniem głowy i uzupełnił swoją wypowiedź.

„Generalnie, jak się teraz pytają, czemu wcześniej nie było zim, odpowiada: bo ich nie potrzebowaliśmy.” – dodał reżyser.

BNP Paribas Warsaw SerialCon promuje polskie seriale

BNP Paribas Warsaw SerialCon jest pierwszym międzynarodowym festiwalem seriali w Polsce, tworzonym z myślą o widzach, twórcach i nadawcach produkcji odcinkowych. Organizowane w jego ramach pokazy, spotkania oraz nagrody konkursowe służą promocji polskich seriali i wspieraniu rozwoju rodzimej branży.

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