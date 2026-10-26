Ranking najbogatszych Polek ogłoszony. Na liście są gwiazdy show-biznesu

Ranking najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Majątki liczone w miliardach

Zestawienia najbardziej majętnych mieszkańców naszego kraju ukazują się na łamach tygodnika "Wprost" już od 1990 roku, a w 2013 roku magazyn zainaugurował osobny ranking poświęcony wyłącznie kobietom. Właśnie opublikowano w sieci najnowsze wydanie tego prestiżowego spisu. Okazuje się, że 50 najzamożniejszych Polek dysponuje łącznie fortuną rzędu 46 miliardów złotych. W tej grupie uplasowało się aż 15 miliarderek, a 12 przedsiębiorczych pań pojawiło się w zestawieniu po raz pierwszy.

Twórcy zestawienia zwracają uwagę na wyraźny skok kwoty potrzebnej do znalezienia się w tym elitarnym gronie, która w zestawieniu z zeszłym rokiem wzrosła z poziomu 117 milionów do aż 182 milionów złotych. Taki wynik dobitnie dowodzi, że grono niezwykle zamożnych Polek dynamicznie rozrasta się z każdym kolejnym rokiem.

Obecne w zestawieniu panie pracowały na swój sukces finansowy przez długie lata. Ich gigantyczne kapitały to efekt trafionych inwestycji, prowadzenia własnych firm oraz lukratywnych karier w branży rozrywkowej. Na liście nie brakuje zarówno potężnych liderek biznesu, jak i utytułowanych gwiazd sportu, wśród których znajduje się wiele powszechnie znanych nazwisk.

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Dominika Kulczyk na czele listy najbogatszych Polek. Głośny debiut w czołówce

Fotel liderki niezmiennie od kilku lat utrzymuje Dominika Kulczyk, której majątek wyceniono na 5,65 miliarda złotych. Córka Jana Kulczyka stoi na czele rad nadzorczych w spółkach Polenergia i Kulczyk Holding. Drugą lokatę zajęła współwłaścicielka firmy Adamed Pharma, Małgorzata Adamkiewicz, mogąca pochwalić się kapitałem na poziomie 3,95 miliarda złotych.

Podium zamyka przedsiębiorczyni Anna Putyra, będąca główną akcjonariuszką oraz współwłaścicielką wrocławskiej firmy REKORD Hale Namiotowe. Jej stan posiadania oszacowano na kwotę 2,7 miliarda złotych. Niewiele mniejszym dorobkiem dysponuje Elżbieta Kaczmarek, do której należy jedno z najpotężniejszych imperiów meblarskich na Starym Kontynencie.

Czołową piątkę uzupełnia tegoroczna debiutantka, 44-letnia Kamila Gierszewska, zgromadziwszy 1,98 miliarda złotych. Bizneswoman od przeszło dwudziestu lat pracuje w strukturach firmy Drutex, gdzie przez ostatnie siedem lat zasiadała na fotelu wiceprezeski zarządu i współkierowała spółką. Po tym, jak pod koniec zeszłego roku zmarł jej mąż Leszek Gierszewski, przejęła pełnię praw właścicielskich w przedsiębiorstwie.

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Anna Lewandowska, Ewa Chodakowska i Iga Świątek wśród najbogatszych Polek

Tegoroczny spis obfituje również w postacie doskonale znane szerszej publiczności. Piętnastą pozycję z dorobkiem 900 milionów złotych zajęła Aldona Wejchert. Ta wpływowa bizneswoman od zarania swojej drogi zawodowej działała w strukturach Grupy ITI, będącej głównym udziałowcem stacji TVN, a przed laty brała udział w tworzeniu sieci kin Multikino.

Na 27. lokacie sklasyfikowano Annę Lewandowską. Popularna trenerka i małżonka Roberta Lewandowskiego z powodzeniem zbudowała przez lata potężne sportowe imperium, dzięki czemu jej majątek wyceniany jest obecnie na 417 milionów złotych. Gwiazda może poszczycić się także milionowymi zasięgami w mediach społecznościowych, gdyż jej profil na Instagramie śledzi aż 5,6 miliona użytkowników.

Dwie pozycje niżej w zestawieniu znalazła się Irena Eris. Ta z wykształcenia farmaceutka, będąca współtwórczynią i właścicielką globalnego giganta z branży kosmetycznej, dysponuje majątkiem szacowanym na 375 milionów złotych.

Z kolei 32. lokata przypadła współzałożycielce znanej firmy produkującej lody, Elżbiecie Grycan, której dobra wyceniono na 340 milionów złotych. W rankingu nie zabrakło też innej gwiazdy rodzimej branży fitness, Ewy Chodakowskiej, która z kwotą 249 milionów złotych uplasowała się na 42. miejscu. Natomiast na 47. pozycji znalazła się tenisistka Iga Świątek, zgromadziwszy na koncie 204 miliony złotych.

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