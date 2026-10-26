Gwiazdy wychodzą ze studia „Tańca z Gwiazdami”. Zobacz uśmiech Englert i czułości Kuny

Uczestnicy i goście opuszczają studio programu „Taniec z Gwiazdami”

Program „Taniec z Gwiazdami” dostarcza widzom nie tylko sportowej rywalizacji o punkty i widowiskowych choreografii, ale tworzy też specyficzny klimat za kulisami. Co tydzień w nagraniach biorą udział znane osobistości, a moment wyjścia z budynku po emisji pozwala zobaczyć znanych ludzi w mniej oficjalnych sytuacjach. Po ostatnim odcinku uczestnikom również dopisywały świetne nastroje, co było widać od razu po wyłączeniu kamer. Zarówno tancerze, jak i zaproszeni goście kierowali się do wyjścia w wyraźnie dobrych humorach.

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Julia Wieniawa, Iza Kuna i Helena Englert po odcinku „Tańca z Gwiazdami”

Zakończenie emisji na żywo to moment, w którym świat show-biznesu pokazuje swoją bardziej zrelaksowaną twarz. Za występującymi były kolejne godziny wyczerpujących prób, samych pokazów oraz ogromnego napięcia, dlatego wszyscy z ulgą przyjęli chwilę wytchnienia po zejściu z anteny. Mimo dużego wysiłku na twarzach mijających fotoreporterów osób nie było widać zmęczenia, które mogłoby zepsuć im satysfakcję z udanego wieczoru. Wokół budynku panowała swobodna atmosfera, pełna uśmiechów i optymizmu.

Świetnie prezentowali się nie tylko sami uczestnicy widowiska, ale też zaproszeni na widownię goście. Fotoreporterzy uchwycili między innymi bardzo radosną Helenę Englert. Z kolei Iza Kuna pozwoliła sobie na czuły gest i pocałowała swojego tanecznego partnera. Część osób zatrzymywała się na moment przed budynkiem, podczas gdy inni szli prosto do aut, jednak wszystkich łączył doskonały nastrój. Do zdjęć chętnie uśmiechała się nawet Magdalena Tarnowska, która w tym odcinku pożegnała się z dalszą rywalizacją.

Mimo że walka o Kryształową Kulę na parkiecie jest zacięta, po wyłączeniu kamer uczestnicy znajdują czas na swobodne rozmowy, żarty i odpoczynek. Takie sytuacje udowadniają, że obecność w tanecznym formacie wiąże się nie tylko ze stresem wokół ocen jury, ale pozwala też na budowanie relacji i wspólne dzielenie emocji. Osoby wychodzące z hali zdjęciowej wyglądały na w pełni usatysfakcjonowane, a nastroje były dalekie od przygnębienia.

Tego wieczoru nikt nie potrzebował wystudiowanych póz ani dramatycznych gestów, aby zwrócić na siebie uwagę zebranych przed budynkiem fotoreporterów. Całkowita swoboda, naturalna radość i dobre nastawienie w zupełności wystarczyły na zakończenie tego pełnego wrażeń dnia. Właśnie te zakulisowe momenty najlepiej oddają prawdziwą, pozytywną energię towarzyszącą produkcji wielkiego telewizyjnego widowiska.