Skolim wprowadził do sprzedaży poduszkę ze swoją twarzą i różową pościel! Znamy ceny

Skolim rozwija sklep internetowy i stacje benzynowe. Co ma w asortymencie?

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok przynosi Skolimowi pasmo sukcesów. Wokalista świętował 30. urodziny, a jego profil na Instagramie śledzi już przeszło 2 miliony użytkowników. Artysta regularnie daje po kilkadziesiąt występów każdego miesiąca, a w samym październiku fani mogli go zobaczyć na żywo w aż 60 różnych lokalizacjach.

Dziękuję za cały miesiąc urodzinowych koncertów. W 60 miastach usłyszałem sto lat. Bawiłem się, śpiewałem dla was, dostałem mnóstwo życzeń. Zrobiłem prawie 30 tys. kilometrów. Ale najważniejsze to wsparcie, jakie dostałem od każdego z Was. Kocham Was i lecimy po więcej - napisał niedawno na swoim facebookowym profilu.

Działalność muzyczna to jednak tylko część aktywności zawodowej piosenkarza. Równolegle z trasami koncertowymi Skolim inwestuje w kolejne stacje paliw oraz systematycznie poszerza ofertę swojego sklepu internetowego. Fani mogą tam kupić perfumy, sygnowaną jego logo bieliznę, zeszyty oraz koszulki z liczbą 96, która nawiązuje do roku urodzenia gwiazdora. Ostatnio na wirtualne półki trafiły następne produkty, w tym jeden z podobizną samego Konrada Skolimowskiego.

Pościel i poduszka z twarzą Skolima trafiły do sprzedaży. Ile kosztują?

Wokalista opublikował w swoich mediach społecznościowych fotografie prezentujące najnowsze produkty.

Prośby i zapytania zostały spełnione - ogłosił piosenkarz.

W ofercie znalazła się wyceniona na 169 zł różowa pościel w paski z motywem palm oraz hasłem "Skolim. Król Latino", a także kosztujący niecałe 60 zł kalendarz na nadchodzący rok, który zdobi zdjęcie umięśnionego torsu muzyka. Klienci mogą też nabyć kurtkę zimową przecenioną z 729 zł na 569 zł. Największą uwagę przyciąga jednak poszewka na poduszkę z wizerunkiem artysty w królewskim stroju i złotej koronie. Taki gadżet kosztuje dokładnie 59,99 zł. To wygórowana kwota?

Zobacz więcej zdjęć. Ogromny tort urodzinowy i Skolim na motorze. To nie były zwyczajne urodziny!

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