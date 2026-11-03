Skolim wprowadził do sprzedaży poduszkę ze swoją twarzą i różową pościel! Znamy ceny

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-03 22:17

Skolim ani myśli o odpoczynku. Wokalista intensywnie występuje na scenie, a równolegle rozbudowuje swoje prywatne przedsiębiorstwa. Wśród nich znajdują się stacje paliw oraz sklep oferujący rozmaite produkty opatrzone jego logotypem lub wizerunkiem. Niedawno artysta ogłosił, że wyszedł naprzeciw oczekiwaniom fanek, prezentując pościel oraz poduszkę, na której widnieje on sam... w koronie. Przyjrzeliśmy się cenom tych nowości.

Skolim rozwija sklep internetowy i stacje benzynowe. Co ma w asortymencie?

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok przynosi Skolimowi pasmo sukcesów. Wokalista świętował 30. urodziny, a jego profil na Instagramie śledzi już przeszło 2 miliony użytkowników. Artysta regularnie daje po kilkadziesiąt występów każdego miesiąca, a w samym październiku fani mogli go zobaczyć na żywo w aż 60 różnych lokalizacjach.

Dziękuję za cały miesiąc urodzinowych koncertów. W 60 miastach usłyszałem sto lat. Bawiłem się, śpiewałem dla was, dostałem mnóstwo życzeń. Zrobiłem prawie 30 tys. kilometrów. Ale najważniejsze to wsparcie, jakie dostałem od każdego z Was. Kocham Was i lecimy po więcej - napisał niedawno na swoim facebookowym profilu.

Działalność muzyczna to jednak tylko część aktywności zawodowej piosenkarza. Równolegle z trasami koncertowymi Skolim inwestuje w kolejne stacje paliw oraz systematycznie poszerza ofertę swojego sklepu internetowego. Fani mogą tam kupić perfumy, sygnowaną jego logo bieliznę, zeszyty oraz koszulki z liczbą 96, która nawiązuje do roku urodzenia gwiazdora. Ostatnio na wirtualne półki trafiły następne produkty, w tym jeden z podobizną samego Konrada Skolimowskiego.

Pościel i poduszka z twarzą Skolima trafiły do sprzedaży. Ile kosztują?

Wokalista opublikował w swoich mediach społecznościowych fotografie prezentujące najnowsze produkty.

Prośby i zapytania zostały spełnione - ogłosił piosenkarz.

W ofercie znalazła się wyceniona na 169 zł różowa pościel w paski z motywem palm oraz hasłem "Skolim. Król Latino", a także kosztujący niecałe 60 zł kalendarz na nadchodzący rok, który zdobi zdjęcie umięśnionego torsu muzyka. Klienci mogą też nabyć kurtkę zimową przecenioną z 729 zł na 569 zł. Największą uwagę przyciąga jednak poszewka na poduszkę z wizerunkiem artysty w królewskim stroju i złotej koronie. Taki gadżet kosztuje dokładnie 59,99 zł. To wygórowana kwota?

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Ten artysta urodził się w czerwcu.

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