Nie żyje 35-letnia gwiazda country. Wokalistka przegrała walkę z agresywnym nowotworem

Chociaż zgon Nicole Taylor nastąpił 28 września 2026 roku, to wiadomość o śmierci artystki upubliczniono dopiero 2 listopada 2026 roku. Siostry zmarłej zamieściły w sieci wideo, na którym wyraźnie widać ich ogromny ból po stracie. W tym poruszającym materiale zrelacjonowały trudną diagnozę oraz proces leczenia, przez które wokalistka przechodziła w ostatnich latach.

Nicole Taylor z zespołu Taylor Red zmagała się z rakiem piersi

Poważne kłopoty ze zdrowiem artystki zaczęły się w 2022 roku, kiedy lekarze wykryli u niej raka piersi w trzecim stadium. Pomimo tak ciężkiego rozpoznania wokalistka robiła wszystko, aby prowadzić normalne życie. Z relacji jej siostry Natalie wynika, że nawet podczas przyjmowania chemioterapii Nicole dbała o kondycję fizyczną i uczęszczała na zajęcia CrossFit.

W pierwszej fazie wdrożona terapia dawała duże nadzieje na poprawę. Z biegiem czasu choroba zaczęła jednak postępować, a nowotwór wszedł w czwarte stadium zaawansowania, co ostatecznie doprowadziło do tragicznego finału walki o życie piosenkarki.

Siostry pożegnały Nicole Taylor we wpisie na Instagramie

Tworzące wraz ze zmarłą muzyczne trio Taylor Red siostry Nika i Natalie opowiedziały o bolesnej stracie za pośrednictwem wspólnego konta na Instagramie.

To nie jest film, który kiedykolwiek myślałyśmy, że będziemy musiały nagrać. Myślałyśmy, że Nicole będzie tu z nami, dzieląc się swoją historią ziemskiego uzdrowienia. Zamiast tego, opowiadamy o jej niebiańskim uzdrowieniu.

Kobiety wyraziły także wdzięczność wobec wszystkich osób, które po odejściu Nicole przesłały im kondolencje oraz okazały wsparcie. Pod opublikowanym filmem dołączyły również cytat z Ewangelii według św. Jana.

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

Odejście Nicole Taylor stanowi ogromny cios dla jej rodziny oraz wielbicieli muzyki country.

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