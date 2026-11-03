Christina Aguilera zrzuciła WSZYSTKO! Zdjęcie 45-latki w wannie trafiło do sieci

Christina Aguilera bez zahamowań. Co za zdjęcie!

Christina Aguilera ma 45 lat (w tym roku skończy 46), a na scenie i w show-biznesie obecna jest od ponad 30 lat! Karierę zaczęła jako dziecko, a gdy była nastolatką porzuciła grzeczny wizerunek. Miała 19 lat, kiedy świat usłyszał jej kuszący głos w "Ginie in a Bottle". Od tamtego czasu minęły dekady, Aguilera jednak cały czas śpiewa, a jej konto na Instagramie pęka w szwach od zdjęć, wobec których nie da się przejść obojętnie.

Ostatnio Christina po raz kolejny udowodniła, że doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę internautów, którzy bacznie śledzą jej poczynania w sieci. Gwiazda muzyki pop opublikowała na swoim Instagramie wyjątkowo odważne zdjęcie, do którego pozowała nago w wannie! Fotografia błyskawicznie wzbudziła zainteresowanie, a fani, których na Instagramie gwiazda ma ponad 10 milionów, nie kryli emocji:

"O mój boże", "Zakochałem się", "Królowa".

Niektórzy nie poprzestali na komplementach i wbili piosenkarce szpilę, porównując ją do Britney Spears, która w sieci publikowała roznegliżowane zdjęcia oraz nagrania. Tamte były dość niepokojące i budziły obawy wielbicieli talentu gwiazdy. Fotka Christiny jest inna - kusząca i zmysłowa. ZNAJDZIECIE JĄ TUTAJ!

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Odmieniona Aguilera

Christina od lat przyzwyczaja publiczność do stylizacji, które więcej odsłaniają, niż zasłaniają. Niedawno piosenkarka zrzuciła sporo kilogramów, a teraz zachwyca szczuplutką, młodzieńczą figurą, chętnie eksponując ją i na scenie, i na Instagramie. Aguilera nigdy nie należała do gwiazd, które szczególnie przejmują się konwenansami i przez całe lata kariery wielokrotnie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Nie bała prowokować, bywało, że łamała schematy.

Ujęcie, do którego pozowała w wannie niektórych zaskoczyło, ale czy faktycznie powinno, biorąc pod uwagę jej przeszłość i całe lata w show-biznesie?

Christina Aguilera chuda jak przecinek. "Wyglądasz na 25 lat". Na pewno? Sami oceńcie

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