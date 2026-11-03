Christina Aguilera zrzuciła WSZYSTKO! Zdjęcie 45-latki w wannie trafiło do sieci

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-03 21:38

Christina Aguilera ma 45 lat, ale nie zamierza być stateczną panią w średnim wieku. Gwiazda jakiś czas temu zrzuciła sporo kilogramów, a teraz zaskakuje odwagą w pokazywaniu swojego smukłego ciała. Do sieci trafiło zdjęcie, do którego pozowała właściwie bez ubrań!

Christina Aguilera bez zahamowań. Co za zdjęcie!

Christina Aguilera ma 45 lat (w tym roku skończy 46), a na scenie i w show-biznesie obecna jest od ponad 30 lat! Karierę zaczęła jako dziecko, a gdy była nastolatką porzuciła grzeczny wizerunek. Miała 19 lat, kiedy świat usłyszał jej kuszący głos w "Ginie in a Bottle". Od tamtego czasu minęły dekady, Aguilera jednak cały czas śpiewa, a jej konto na Instagramie pęka w szwach od zdjęć, wobec których nie da się przejść obojętnie.

Ostatnio Christina po raz kolejny udowodniła, że doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę internautów, którzy bacznie śledzą jej poczynania w sieci. Gwiazda muzyki pop opublikowała na swoim Instagramie wyjątkowo odważne zdjęcie, do którego pozowała nago w wannie! Fotografia błyskawicznie wzbudziła zainteresowanie, a fani, których na Instagramie gwiazda ma ponad 10 milionów, nie kryli emocji:

"O mój boże", "Zakochałem się", "Królowa".

Niektórzy nie poprzestali na komplementach i wbili piosenkarce szpilę, porównując ją do Britney Spears, która w sieci publikowała roznegliżowane zdjęcia oraz nagrania. Tamte były dość niepokojące i budziły obawy wielbicieli talentu gwiazdy. Fotka Christiny jest inna - kusząca i zmysłowa. ZNAJDZIECIE JĄ TUTAJ!

Christina Aguilera
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Odmieniona Aguilera

Christina od lat przyzwyczaja publiczność do stylizacji, które więcej odsłaniają, niż zasłaniają. Niedawno piosenkarka zrzuciła sporo kilogramów, a teraz zachwyca szczuplutką, młodzieńczą figurą, chętnie eksponując ją i na scenie, i na Instagramie. Aguilera nigdy nie należała do gwiazd, które szczególnie przejmują się konwenansami i przez całe lata kariery wielokrotnie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Nie bała prowokować, bywało, że łamała schematy.

Ujęcie, do którego pozowała w wannie niektórych zaskoczyło, ale czy faktycznie powinno, biorąc pod uwagę jej przeszłość i całe lata w show-biznesie?

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"Genie in the bottle"?

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